Сюжет майбутнього серіалу-приквелу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" розповідає історію шлюбу королеви Шарлотти з королем Джорджем. Головну роль зіграла Індія Амартейфіо.

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Netflix показав трейлер серіалу "Королева Шарлотта"

У ролику ми бачимо, як молода королева Шарлотта намагається перелізти через стіну у саду, однак її спроби перериває юний король Джордж, якого просить їй допомогти.

Я не маю жодного наміру допомагати вам. Я відмовляюся, коли дама в біді намагається перелізти через стіну, щоб їй не довелося виходити за мене заміж,

– сказав він у відповідь.

Окрім Індії Амартейфіо, до акторського складу також увійшли:

Мішель Ферлі,

Корі Мілкріст,

Арсема Томас,

Сем Клеммет,

Фредді Денніс,

Річард Каннінгем,

Тунджі Касім,

Роб Мелоні,

Сіріл Нрі,

Г’ю Сакс та інші.

"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": дивіться трейлер

"Бріджертони": коротко про серіал

Дебютні епізоди "Бріджертонів" презентували 25 грудня 2020 року. Не минуло й місяця, як перший сезон очолив рейтинг Netflix за переглядами.

У 2 частині "Бріджертонів" увагу зосередили на житті брата Дафни Ентоні.

У 3 і 4 сезонах планують показати події із книг "Пропозиція від джентльмена" і "Роман з містером Бріджертоном".

Минулого року в інтерв'ю Variety продюсерка Шонда Раймс розповіла, що бачить "Бріджертонів" у восьми сезонах. Оскільки, в серіалі основна увага приділяється восьми братам і сестрам Бріджертон, Раймс каже, що зрозуміло, що в серіалі буде один сезон для кожного персонажа. Однак, за словами продюсерки, шоу може вийти за межі восьми сезонів, якщо Netflix впорається з цим завданням.