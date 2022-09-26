На вихідних відбувся також захід Netflix Tudum, на якому презентували чимало ексклюзивних новин й трейлери до стрічок. Більше про все – читайте нижче.

Дізнавайтеся більше Найпопулярніші фільми та серіали Netflix в Україні: що найбільше дивилися українці у вересні

Дайджест кіноновин за вихідні 24 – 25 вересня

Двейн Джонсон на зйомках ситкому "Молодий Рок"

Творці показали кадри з фільмування серіалу про шлях Двейна Джонсона "Молодий Рок".

Кадри з ситкому "Молодий Рок" / Фото NBC

Раян Рейнольдс на фільмуванні "Уявного друга"

Раяна Рейнольдса, який нещодавно програв парі та зняв свою колоноскопію на відео, помітили на зйомках нового фільму від Стіва Каррела та Джона Красінскі американської фентезі-комедії "Уявний друг".

Прем’єра стрічки відбудеться 24 травня 2024 року. Раян Рейнольдс на фільмуванні "Уявного друга" / Фото Paramount Pictures

Дата виходу четвертого сезону серіалу "Ти"

На вихідних анонсували дату виходу 4 сезону серіалу "Ти". Перша Частина вийде 10 лютого, друга – 10 березня.

"Ти" 4 сезон: дивіться ролик

Прев’ю 2 сезону серіалу "Тінь і кістка"

Шанувальники фентезі "Тінь і кістка" нарешті отримали прев’ю 2 сезону.

Сюжет: У світі, розділеному на дві частини бар'єром вічної темряви, де надприродні істоти живляться людською плоттю, дівчина-солдат знаходить в собі неймовірну силу, яка може об'єднати країну. Але проти неї – змови небезпечних сил. Бандити, злодії, вбивці й святі – в стані війни, і для виживання потрібно більше, ніж магія.

"Тінь і кістка": дивіться прев’ю 2 сезону

Спеціальний ролик зі зйомок "Евакуації 2" з Крісом Гемсвортом

Netflix показав спеціальний ролик зі зйомок другої частини фільму "Евакуація" з Крісом Гемсвортом у головній ролі!

Американський бойовик "Евакуація" створений за мотивами коміксу Ciudad Енді Паркса, братів Руссо, Фернандо Леона Гонсалеса та Еріка Скіллмана. Режисером став Сем Харгрейв, а сценарій написав Джо Руссо.

"Евакуація 2": дивіться відео зі зйомок

Трейлер фільму "Енола Холмс 2"

Netflix представив трейлер фільму "Енола Холмс 2", прем’єра якого відбудеться 4 листопада. До своїх ролей повернуться Міллі Боббі Браун, Генрі Кавілл і Гелена Бонем Картер.

"Енола Холмс 2": дивіться український трейлер

Український тизер "Аліси в Прикордонні"

"Аліса в Прикордонні" – дивіться український тизер захопливого серіалу, який, кажуть, моментами є навіть цікавіший ніж "Гра в кальмара". За сюжетом непрофесійний геймер і його друзі потрапляють в паралельний світ, де змушені брати участь в жорстоких іграх на виживання, щоб повернутися до свого світу.

"Аліса в Прикордонні": дивіться український тизер

Дата виходу п’ятого сезону серіалу "Корона"

Прем’єра п’ятого сезону серіалу "Корона" відбудеться на Netflix 9 листопада. Роль Леді Ді у 5 сезоні зіграла акторка Елізабет Дебікі. У королеву Єлизавету II перевтілилася зірка "Гаррі Поттера" і "Абатства Даунтон" Імельда Стонтон.

У цього сезоні відтворюють момент, коли Діана була присутня на королівській гала-виставі опери Чайковського "Лебедине озеро" у лондонському Королівському Альберт-Холі 3 червня 1997 року. Це була остання публічна поява принцеси перед її трагічною смертю 31 серпня 1997 року. Також п'ятий сезон драми Netflix, яка пропонує вигадану інтерпретацію життя королівської сім'ї за дверима палацу, зокрема розповість про історію розлучення Діани та Чарльза.

Кадр з 4 сезону "Корони" / Фото Netflix

Кіноляпи "Дивних див 4"

"Дивні дива 4, який став найпопулярнішим серіалом Netflix у червні 2022 року, показав відео з кіноляпами. Цікаво, що перші сім серій "Дивних див 4" зібрав 930 мільйонів годин переглядів.

Кіноляпи "Дивних див 4": дивіться відео

Ексклюзивний кліп до серіалу "Венздей"

Довгоочікуваний серіал "Венздей" вже вийде цієї осені, 23 листопада, а поки що дивіться ексклюзивний кліп до нового творіння Тіма Бертона.

За сюжетом, дівчинка адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Венздей": дивіться ролик

Як створювалася анімація до "Піноккіо" Ґільєрмо дель Торо

Ґільєрмо дель Торо показав, як створювалася чарівна лялькова анімація для його версії "Піноккіо". Адаптацію "Піноккіо" перетворили на мюзикл, а сам фільм створили у форматі стоп-моушн (лялькової анімації). Самі ж події картини відбуватимуться в Італії 1930-х років, коли укріплювався фашизм і Беніто Муссоліні здійснював контроль над країною. Ключовою темою, яку режисер висвітлює у цій версії картини, до речі, будуть взаємини дітей та дорослих, а також людяність.

Як створювалася анімація до "Піноккіо" Ґільєрмо дель Торо: дивіться відео

Невдалі дублі з третього сезону серіалу "Академія Амбрелла"

Творці серіалу "Академія Амбрелла", який вийшов 22 червня, показали невдалі дублі зі зйомок.

Зазначимо, що події цього серіалу розгортаються в альтернативній реальності. На світ одночасно з'являються немовлята, наділені суперздатностями. Сер Реджинальда Гарггрівс рятує сімох новонароджених від загроз, щоб створити Академію "Амбрелла". Разом вони використовуватимуть свої суперсили для захисту Землі.

"Академія Амбрелла": невдалі дублі з третього сезону

Дата виходу третього сезону "Відьмака"

Netflix підтвердив, що третій сезон "Відьмака" вийде влітку 2023 року. Він ґрунтується на ще одній книзі із саги Анджея Сапковського "Година зневаги".

Раніше показували спеціальний "Путівник для новачка" по світу епічного серіалу. Відеогід спрямований допомогти новачкам швидко увійти в курс справи. Відео допоможе й тим, хто не бачив першого сезону та не читав книг Анджея Сапковського.

"Відьмак" 2 сезон, путівник новачка: дивіться відео

Тизер третього сезону "Люпена"

Омар Сі передає вам вітання в українському тизері, до третього глави серіалу "Люпен".

Серіал надзвичайно цікавий, адже поєднав детективну лінію, драматичний сюжет і винахідливість головного героя у стилі Шерлока Холмса. У центрі подій – життя Ассане Діопа. На перший погляд, він – звичайний француз, який підпрацьовує прибиральником у Луврі. Та насправді Ассане є геніальним злодієм, який захоплюється книгами про Арсена Люпена. За прикладом улюбленого героя, він організовує крадіжку кольє з Лувру. Однак його задум є значно небезпечніший, аніж просто грабунок. У третьому сезоні Омар Сі в ролі Люпена зникає.

"Люпен 3": дивіться тизер

"Ножі наголо: Скляна цибуля" – уривок з фільму

Райан Джонсон представив невеликий уривок з фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля"!

Детектив Бенуа Блан займатиметься новим розслідуванням. Раян Джонсон заявив, що крім повернення Деніела Крейга, це буде єдиний зв'язок з першим фільмом.

"Ножі наголо 2" : дивіться уривок з фільму

Тизер і дата виходу "Емілі в Парижі 3"

Netflix презентував тизер третього сезону "Емілі у Парижі". Прем’єра серіалу відбудеться 21 грудня 2022.

"Емілі в Парижі 3": дивіться тизер

Перший погляд на спіноф "Вікінгів"

Ви можете побачити ексклюзивний кліп про другий сезон серіалу "Вікінги: Вальгалла", який є прямим продовженням оригінальних "Вікінгів". Прем’єру слід чекати 25 лютого 2022 року.

Спіноф розповість про нових головних героїв епічної саги та про легендарні пригоди вікінгів. Події серіалу "Вікінги: Вальгалла" розгорнуться через 100 років після фіналу оригінального шоу.

Цей ексклюзивний кліп пропонує перший погляд на відчайдушне протистояння легендарних героїв вікінгів — Лейфа Ерікссона (Сем Корлетт), Фрейдіс Еріксдоттер (Фріда Ґуставссон) і Гаральда Сігурдссона (Лео Сутер) — проти Олафа і його воїнів.

"Вікінги: Вальгалла": дивіться ексклюзивний кліп