За словами лікаря, це буквально врятувало Рейнольдсу життя, адже, ніяких інших симптомів в актора не було. Крім того, друзі таким чином вирішили привернути увагу до раку товстої кишки. Їхні вчинки мали б спонукати чоловіків без остраху пройти цю процедуру.

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Раян Рейнольдс програв парі й зняв свою першу колоноскопію на відео

Друзі вирішили співпрацювати з Lead From Behind – організацією з інформування про рак товстої кишки. Актор Роб МакЕлхенні, якому Раян Рейнольдс програв парі, вирішив його підтримати, і також зняв на відео свою колоноскопію.

Зазвичай я б ніколи не зняв жодної медичної процедури на камеру, а потім поділився нею. Але не кожен день можна привернути увагу до чогось, що безперечно врятує життя. Це достатня мотивація для мене, щоб показати вам камеру, яку засунули в мене,

– зазначив Раян.

У Раяна виявили один поліп у правій частині товстої кишки, а у його друга – три. Їх одразу видалили. Лікар, який проводив обстеження сказав, що це врятувало життя акторові: "Я не жартую і не драматизую. У вас не було жодних симптомів".

Раян Рейнольдс програв парі й зняв свою першу колоноскопію на відео: дивіться ролик

Довідка. Колоноскопія – це діагностична медична процедура, під час якої лікар-ендоскопіст оглядає й оцінює стан внутрішньої поверхні товстої кишки за допомогою спеціального зонда. Колоноскопія дає можливість візуально діагностувати такі захворювання, як виразки, поліпи, пухлини та інше, а також провести їх біопсію чи видалення.

Джерело: Вікіпедія