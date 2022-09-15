По словам врача, это буквально спасло Рейнольдсу жизнь, ведь никаких других симптомов у актера не было. Кроме того, друзья таким образом решили привлечь внимание к раку толстой кишки. Их поступки должны побудить мужчин без боязни пройти эту процедуру.

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Райан Рейнольдс проиграл пари и снял свою первую колоноскопию на видео

Друзья решили сотрудничать с Lead From Behind – организацией по информированию о раке толстой кишки. Актер Роб МакЭлхенни, которому Райан Рейнольдс проиграл пари, решил его поддержать, и также снял на видео свою колоноскопию.

Обычно я бы никогда не снял никакую медицинскую процедуру на камеру, а потом поделился ею. Но не каждый день можно привлечь внимание к чему-то, что, безусловно, спасет жизнь. Это достаточная мотивация для меня, чтобы показать вам камеру, которую вложили в меня,

– отметил Райан.

У Райана обнаружили один полип в правой части толстой кишки, а у его друга – три. Их сразу удалили. Врач, проводивший обследование, сказал, что это спасло жизнь актеру: "Я не шучу и не драматизирую. У вас не было никаких симптомов".

Райан Рейнольдс проиграл пари и снял свою первую колоноскопию на видео: смотрите ролик

Справка. Колоноскопия – это диагностическая медицинская процедура, во время которой врач-эндоскопист осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки с помощью специального зонда. Колоноскопия позволяет визуально диагностировать такие заболевания, как язвы, полипы, опухоли и другое, а также провести их биопсию или удаление.

Источник: Википедия