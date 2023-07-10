Актеру должно было исполниться 32 года, однако теперь ему навсегда 31. С первых дней войны Филлип защищал Украину на поле боя.

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На фронте погиб актер Филипп Виннер

О потере написали коллеги Филлипа, а также ЧЕстный Театр, в котором он работал. "Наш актер, Филипп Виннер навсегда в строю. Семья нашего театра обеднела", – отозвались они.

С первых дней вторжения Филипп защищал нашу землю в самых горячих точках…. Но продолжал жить театром, на его странице увидите стихи из окопов, он привез театр с собой на войну. Его убила Россия. Не простим. Искренние соболезнования семье и друзьям,

– говорится на странице ЧЕстного Театра.

Филипп Винер / Фото с фейсбук-страницы Честного театра

На смерть актера отреагировала также украинская актриса Ганна Хижняк. "Я буду двигаться дальше ради тебя, Филипп. Таких нет. Ты – единственный. (...) Ты всегда выручал. Ты всегда был искренним", – написала она.

Сколько доброты и любви ты подарил. Сколько смеха. Твой смех. Я помню, когда ты сказал, что пойдешь защищать нашу страну. И как ты всегда старался держаться? Твоя мать воспитала настоящего мужчину. И я горжусь тобой. И люблю всем сердцем. Ты там навсегда. И в наших счастливых местах,

– дополнила Анна.

Максим Девизоров, звезда "Первых ласточок", рассказал в инстаграме, что "сегодня (9 июля – 24 Канал) у Филиппа день рождения. "Мало исполниться 32. Но сегодня стало известно о его гибели. Филипп был актером, творцом и воином. Светлая память", – сказал он.

К слову , Филипп Виннер вступил в Вооруженные силы Украины еще в начале полномасштабного вторжения. Служил в 26-м отдельном стрелковом батальоне, находился на передовом Донецком направлении с декабря 2022 года.

Актер часто описывал войну на "нолях": "Мы меняем реальность каждый день, после каждого нашего поступка... Что такое Судьба? Это знает Тарас Григорьевич Шевченко. Я это пытаюсь только понять. И сейчас, после прохождения горячих, безумно морозных, дождливых и недоспавшихся дней войны, после взгляда Смерти в мои глаза… я на 100% осознаю и понимаю, чего я хочу в своей жизни… И какую цену я готов за это заплатить, какой путь пройти", – писал он в мае.