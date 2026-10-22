Он обогнал "Крестного отца" и "Темного рыцаря": какой фильм возглавляет рейтинг IMDb

Фильмы сменяют друг друга в кинотеатрах, громкие премьеры собирают миллионы просмотров, а зрители постоянно ищут что-то новое. Но есть фильм, который уже более 30 лет остается одним из главных кинематографических ориентиров. "Побег из Шоушенка" занимает первое место в рейтинге IMDb, сообщает 24 Канал.

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9,3 балла из 10: что показывает рейтинг IMDb

По данным IMDb, "Побег из Шоушенка" имеет оценку 9,3 из 10 на основе примерно 3,2 миллиона голосов пользователей. Фильм занимает первое место среди лучших фильмов платформы.

Рядом с ним в рейтинге:

"Крестный отец", 9,2/10 по рейтингу IMDb

"Темный рыцарь", 9,1/10 по рейтингу IMDb

"Крестный отец 2", 9/10

"Властелин колец: Возвращение короля", 9/10 по рейтингу IMDb

"12 разгневанных мужчин", 9/10

"Список Шиндлера", 9/10

"Побег из Шоушенка": смотрите трейлер фильма онлайн

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Фильм получил высокую оценку от огромной аудитории, которая формировалась десятилетиями. Это не кратковременный всплеск интереса после премьеры, а результат того, что картину продолжают открывать для себя новые поколения зрителей.

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Фильм, который не стал сенсацией за один день

Сегодня сложно представить "Побег из Шоушенка" без статуса классики. Однако во время первого проката все складывалось не так очевидно. Фильм вышел в 1994 году, а его кассовые сборы в США и Канаде в итоге составили около 28,8 миллиона долларов. Для картины с бюджетом примерно в 25 миллионов долларов это не был тот финансовый триумф, которого ожидают от будущего культового хита.

Кадр из "Побег из Шоушенка" / Фото IMDb

Лента также получила семь номинаций на премию "Оскар", в частности за лучший фильм, лучшую мужскую роль и адаптированный сценарий. Однако ни одной статуэтки тогда не завоевала.

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И все же время сыграло на ее стороне. Постепенно фильм нашел свою аудиторию, а телевизионные показы и домашние видеоиздания помогли ему выйти далеко за пределы первоначального проката.

Стивен Кинг написал историю, которая оказалась гораздо шире жанра

В основе фильма – повесть Стивена Кинга "Рита Хейворт и побег из Шоушенка". С именем Кинга чаще всего ассоциируются ужасы, жуткие и сверхъестественные истории. Но "Побег из Шоушенка" демонстрирует другую сторону его творчества – внимание к человеческому поведению, страхам, внутренним изменениям и отношениям между людьми.

Кадр из фильма "Побег из Шоушенка" / Фото IMDb

Почему "Побег из Шоушенка" до сих пор актуален

Одна из причин длительной популярности фильма – отсутствие привязки к конкретной эпохе. В нем нет технологических новинок, модных трендов или шуток, которые через несколько лет утратили бы актуальность. Зато есть темы, не требующие объяснений: достоинство, дружба, несправедливость и способность не позволить обстоятельствам окончательно определить твою жизнь.

В нем нет технологических новинок, модных трендов или шуток, которые через несколько лет утратили бы актуальность. Зато есть темы, не требующие объяснений: достоинство, дружба, несправедливость и способность не позволить обстоятельствам окончательно определить твою жизнь. Отдельную роль играет актерский дуэт Тима Роббинса и Моргана Фримана. Их персонажи отличаются опытом и взглядами, а их отношения развиваются постепенно. Фильм не спешит подталкивать зрителя к эмоциям – он дает время привыкнуть к героям, увидеть их слабости и понять, почему даже небольшие изменения могут иметь большое значение.

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Кадр из фильма "Побег из Шоушенка" / Фото IMDb

Важны и детали, которые работают не только на сюжет. Операторская работа Роджера Дикинса, монтаж Ричарда Фрэнсиса-Брюса и музыка Томаса Ньюмана создают атмосферу, в которой тишина, взгляды и отдельные сцены порой говорят больше, чем диалоги. Недаром все трое были номинированы на "Оскар" за работу над фильмом.

Роджера Дикинса, Ричарда Фрэнсиса-Брюса и Томаса Ньюмана создают атмосферу, в которой тишина, взгляды и отдельные сцены порой говорят больше, чем диалоги. Недаром все трое были номинированы на "Оскар" за работу над фильмом. "Побег из Шоушенка" не стремится постоянно удивлять зрителя неожиданными поворотами. Его особенность – в том, как постепенно меняется восприятие героев и того, что с ними происходит.

Подобный эффект ностальгии вызывает и другая культовая лента с Николь Кидман – фильм, которому уже 28 лет, и который до сих пор хочется пересматривать.