Номинант от Украины на Оскар-2024: фильм "20 дней в Мариуполе" смотрит весь мир

Лента режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" стала третьим украинским фильмом, получившим номинацию на Оскар. Совсем скоро мы узнаем, получит ли эта документальная история желанную статуэтку.

Недавно Мстислава Чернова отметили наградой Американской гильдии режиссеров, а его фильм получил престижную британскую премию BAFTA в номинации "Лучший документальный фильм". Поэтому ленте пророчат победу и на Оскаре-2024.

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Фильм "20 дней в Мариуполе" должен увидеть каждый

Документальная история основывается на видеоматериалах украинских журналистов Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетко и продюсера Василисы Степаненко, которые входили в съемочную группу информационного агентства Associated Press. Они оставались единственными представителями с международной аккредитацией в осажденном россиянами городе.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

В течение 20 дней в феврале и марте 2022 года журналисты успешно документировали серию преступлений российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя. Благодаря их репортажам мир имел возможность узнать правду о том, что происходит в Мариуполе.

Достижения украинской ленты "20 дней в Мариуполе"

В январе 2023 года фильм получил признание зрителей, завоевав приз на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".

Для нашей команды это не достижение, это честь. Это честь представлять украинскую документалистику и использовать эту платформу, чтобы привлечь внимание к трудностям, стойкости и храбрости украинского народа, особенно мариупольцы,

– прокомментировал Чернов эту награду.

Фильм получил награды по всему миру: в номинации "Журналистское расследование" на Копенгагенском международном фестивале . Премия в категории "Standing Up" на Международном кинофестивале в Кливленде. Лучший документальный фильм на Cinema for Peace 2023 в Германии . На новозеландском фестивале документального кино ленту отметили в двух категориях: "Лучшая режиссура" и "Лучший монтаж". На британском фестивале Sheffield DocFest картина получила премию Тима Гетерингтона. На IDFA 2023 в Амстердаме фильм получил приз зрительских симпатий.

. Премия в категории "Standing Up" на Лучший документальный фильм на . документального кино ленту отметили в двух категориях: "Лучшая режиссура" и "Лучший монтаж". картина получила премию Тима Гетерингтона. На фильм получил приз зрительских симпатий. В Украине фильм был включен в конкурсную программу и получил основную награду на фестивале Docudays UA 2023 . Картина также получила номинации на национальную премию "Киноколо" в трех категориях.

. Картина также получила номинации на национальную премию в трех категориях. Мстислава Чернова отметили наградой Американской гильдии режиссеров.

Фильм получил престижную британскую премию BAFTA в номинации "Лучший документальный фильм".

"20 дней в Мариуполе" поборется за Оскар-2024

Среди претендентов на золотую статуэтку в категории "Лучший документальный фильм" украинская лента "20 дней в Мариуполе". Букмекеры проанализировали вероятности победы этого фильма, который рассказывает о первых днях террористического российского вторжения в город Донецкой области.

Сервис Oddschecker изучил данные, чтобы определить, какие фильмы имеют наибольшие шансы на победу. "20 дней в Мариуполе" занял первое место в этом рейтинге. Более половины всех ставок букмекеров было сделано в пользу украинской документальной ленты.

Другие фильмы-конкуренты расположились в рейтинге букмекеров следующим образом:

"Четыре дочери"

"Бобби Вайн: Народный президент"

"Вечная память"

"Убить тигра"

Болейте за наш фильм "20 дней в Мариуполе" уже в ночь с 10 на 11 марта. Поддерживайте украинское кино, которое выходит на мировую арену даже несмотря на жестокую войну в Украине.