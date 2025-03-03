Лента уже получила награды в категориях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший монтаж". Однако наряду с успехами "Аноры" фильм также стал объектом острых дискуссий.

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Где смотреть фильм "Анора"

Многие задаются вопросом, почему фильм "Анора" получает столько наград на Оскаре-2025. Если у вас еще не было возможности увидеть эту ленту и не уверены, почему она вызывает такие сильные эмоции и обсуждения, вы можете посмотреть фильм и сделать собственные выводы на платформе tv.apple.com.

"Анора": смотрите онлайн трейлер фильма

"Анора" – это драма, которая рассказывает историю молодой секс-работницы из Бруклина, по имени Анора, которая влюбляется в сына российского олигарха и выходит за него замуж. Однако ее счастье не длится долго – родители парня узнают об этом браке и пытаются заставить молодоженов аннулировать его, что приводит к напряженным событиям и драматическим поворотам в жизни главных героев.

Стоит заметить, что в фильме снялся российский актер Юрий Борисов, который известен своей поддержкой войны и оккупации украинского Крыма. Это стало дополнительным аспектом, который вызвал критику у многих зрителей и медиа, особенно в Украине. Однако, к счастью, сам Борисов не одержал победу в категории "Лучший актер второго плана", хотя был номинирован.