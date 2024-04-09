Обогнал "20 дней в Мариуполе": документальный фильм Антона Птушкина установил рекорд в прокате

Фильм Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война" вышел в прокат 4 апреля. За первый уикенд он собрал наибольшую сумму как документальная лента.

СЕО дистрибьюторской компании Green Light Films Вероника Ясинская сообщила, что за первый уикенд в прокате в Украине фильм собрал 2,3 миллиона гривен. Таким образом лента Антона Птушкина установила рекорд в документальной нише.

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Фильм Антона Птушкина собрал 2,3 миллиона грн за первый уикенд

Фильму "Мы, наши любимцы и война" удалось обогнать в прокате даже оскароносную документальную картину "20 дней в Мариуполе". Этот самый кассовый украинский фильм собрал 2,1 миллиона гривен за 16 уикендов.

Лента Антона Птушкина установила еще один рекорд. Речь идет о самом большом бокс-офисе по итогам первого дня проката. 359 тысяч гривен – это самая большая сумма для документального кино.

За первый уикенд фильм "Мы, наши любимцы и война" посмотрели около 13,4 тысячи зрителей.

Это однозначно успешный старт проката для любого, не только документального фильма,

– прокомментировала такие результаты Ясинская.

"Мы, наши любимцы и война": смотрите трейлер онлайн

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