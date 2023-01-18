По словам создателей документальной картины, это рассказ о решении командования ОЗСП "Азов" попытаться деблокировать Мариуполь собственными силами, а также отчаявшихся на этот призыв отчаяний.

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"Азов: продолжающаяся история" появился на ютубе

Это рассказ о мужестве и отваге, о служении Украине и преданности общему делу. Это рассказ об "Азове", который не исчез в Мариуполе и продолжает воевать,

– отметили создатели фильма.

В фильме использованы реальные кадры по войне и записаны видео с бойцами полка "Азов".

"Азов: продолжающаяся история": смотрите фильм

Напомним, за время полномасштабной войны было снято немало фильмов о борьбе украинского народа против России. В частности:

"Иди за мной" Любомира Левицкого, выступающего доказательством военных преступлений российской армии против украинского гражданского населения;

"Мариуполис 2" Мантаса Кведаравичюса о Мариуполе;

"Мечты детей города Марии" – о детях, переживших оккупацию в Мариуполе;

"Крепость Мариуполь" – это цикл фильмов, построенных на видеозвонках к воинам, находившимся в окружении в Мариуполе на "Азовстале" и другие.

Кроме того, чтобы сохранить в памяти поколений воспоминания о войне глазами простых людей, Объединение Украинских Продюсеров сняло цикл документальных фильмов в рамках проекта "А потом пришли "братья". 24 канал вместе с ведущими медиаплатформами стал главным партнером проекта. В целом цикл состоит из 4 фильмов:

"Мариуполь. Неутраченная надежда" – построен на дневниках мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой,

"Девять жизней" – о волонтерах, рискуя собственной жизнью, вытаскивали животных из горящих и разрушенных квартир,

"Вокзал надежды" – раскрывает тему украинских беженцев и европейских волонтеров,

"Потерянный дом" – авторы фильма объехали те места Киевщины, где весной 2022 года находилась российская армия – Бородянку, Бучу, Ирпень, Макаров, Андреевку, Бабинцы, Филипповичи, Дмитровку, Фасову – и собрали истории людей и их потерь из-за войны.

Все 4 киноленты вы также можете увидеть на ютубе 24 канала.