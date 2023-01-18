За словами творців документальної картини, це розповідь про рішення командування ОЗСП "Азов" спробувати деблокувати Маріуполь власними силами, а також відчайдухів, які відгукнулися на цей заклик.

Читайте також Сильні українські фільми та серіали 2022: огляд проєктів, які почали знімати під час війни

"Азов: історія, яка продовжується" з’явився на ютубі

Це розповідь про мужність та відвагу, про служіння Україні та відданість спільній справі. Це розповідь про "Азов", який не зник в Маріуполі, і який продовжує воювати,

– зазначили творці фільму.

У стрічці використані реальні кадри з війни та записані відео з бійцями полку "Азов".

"Азов: історія, яка продовжується": дивіться фільм

Нагадаємо, за час повномасштабної війни було знято чимало фільмів про боротьбу українського народу проти Росії. Зокрема:

"Йди за мною" Любомира Левицького, що виступає доказом воєнних злочинів російської армії проти українського цивільного населення;

"Маріуполіс 2" Мантаса Кведаравічуса про Маріуполь;

"Мрії дітей міста Марії" – про дітей, які пережили окупацію в Маріуполі;

"Фортеця Маріуполь" – це цикл фільмів, побудованих на відеодзвінках до воїнів, які перебували в оточенні в Маріуполі на "Азовсталі" та інші.

Крім цього, аби зберегти у пам'яті поколінь спогади про війну очима простих людей, Об'єднання Українських Продюсерів зняло цикл документальних фільмів у межах проєкту "А потім прийшли "братья". 24 канал разом з провідними медіаплатформами став головним партнером проєкту. Загалом цикл складається з 4 фільмів:

"Маріуполь. Невтрачена надія" – побудований на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової,

"Дев'ять життів" – про волонтерів, які ризикуючи власним життям, витягували тварин із палаючих і зруйнованих квартир,

"Вокзал надії" – розкриває тему українських біженців та європейських волонтерів,

"Втрачений дім" – автори фільму об'їхали ті місця Київщини, де навесні 2022 року знаходилася російська армія – Бородянку, Бучу, Ірпінь, Макаров, Андріївку, Бабинці, Пилиповичі, Дмитрівку, Фасову – та зібрали історії людей та їх втрат через війну.

Усі 4 кінострічки ви також можете побачити на ютубі 24 каналу.