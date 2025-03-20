Сегодня, 20 марта, "Белоснежка" вышла в украинский прокат – ее уже можно смотреть в кинотеатрах. Кино 24 расскажет о сюжете мюзикла, основных скандалах, связанных с ним, и первых отзывах критиков.

К слову Новый динамичный боевик на Netflix, который стал самым популярным на стриминге среди украинцев

Мир впервые увидел на экранах сказку о Белоснежке в 1937 году, когда Disney выпустили мультфильм "Белоснежка и семь гномов". Спустя почти 90 лет кинокомпания решила создать ремейк, режиссером которого стал Марк Уэбб. Главные роли сыграли Рэйчел Зеглер, Галь Гадот, Эндрю Бернап, Ансу Кабиа и другие.

О чем рассказывает мюзикл

Киноадаптация все еще напоминает оригинальный мультфильм, но с новыми идеями и смыслами. Добрые король и королева правят королевством и воспитывают дочь. Но после смерти королевы во дворец приходит другая женщина, которая отсылает короля на войну, делает из девочки служанку и становится новой правительницей.

Новая королева убеждена, что является самой красивой женщиной в мире. Это ей подтверждало волшебное зеркало. Но когда падчерица королевы, Белоснежка, повзрослела – она потеряла свой статус. Злая Королева приказывает поймать и убить Белоснежку. Но к счастью, девушке удается убежать в заколдованный лес.

В фильме также появляется Джонатан, образ которого отличается от образа принца из сказки. И хоть между ними зарождаются чувства, Белоснежка не забывает о своей главной цели – восстановить справедливость.

"Белоснежка": смотрите трейлер онлайн

Почему фильм критикуют и какие скандалы возникли

Задолго до премьеры мюзикл начали критиковать. Все началось еще с кастинга, когда на роль Белоснежки выбрали Рэйчел Зеглер, у которой латиноамериканские корни. Согласно сказке, кожа героини должна быть "белой, как снег". Да и сама актриса раскритиковала оригинальный мультфильм из-за устаревших стереотипов и сосредоточения на любовной истории, что также возмутило киноманов.

Еще одни споры вызвали гномы. Звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж назвал фильм "шагом в прошлое", на что в Disney ответили, что избегут стереотипов. В итоге семеро гномов назвали "волшебными существами" и изобразили их в ленте компьютерной графикой. На это возмутились другие актеры с карликовостью, которые пожаловались на то, что у них забрали работу.

Даже политика не смогла обойти фильм. Актриса Галь Гадот поддержала Израиль после нападения ХАМАС на страну, а вот Рэйчел Зеглер выступала в поддержку Палестины. Чтобы избежать скандалов еще и на этом фоне, грандиозную премьеру "Белоснежки" отменили.



Белоснежка и семь гномов / Кадр из фильмов

Что говорят критики

Рецензенты в прессе уже делятся первыми отзывами. На сайтах Rotten Tomatoes фильм оценивают в 46%, а Metacritic присвоил ленте 47 баллов из 100, что свидетельствует о средних оценках.

У Variety высоко оценили игру Зеглер и обновленную Белоснежку, которая показала себя как лидер в этом фильме. IGN Movies назвали ленту "лучшим римейком Disney за последнее десятилетие".

А вот на The Guardian ленту назвали "изнурительноизнурительно ужасной" со "скучными псевдопрогрессивными дополнениями" и раскритиковал обеих главных актрис. В Rolling Stone указали, что это "возможно, не худшая экранизация анимационного произведения, хотя она является сильным претендентом на звание самой нелепой".