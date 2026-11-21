Пока одни украинцы только начинают составлять списки подарков и морально готовятся к семейным застольям, другие уже решили, что будет танцевать вся страна на Рождество. POSITIFF и Lida Lee впервые объединились в дуэт, записали праздничную песню и даже успели сняться в кино. Похоже, рождественского настроения в этом году будет с избытком.

Как сообщает 24 Канал, артисты представили совместный трек "Рождественские гуляния", который стал официальным саундтреком к украинской семейной комедии "Сумасшедшее Рождество". Вместе с песней вышел клип, в котором появились актеры популярной франшизы.

POSITIFF и Lida Lee впервые записали совместную песню

Для Lida Lee это дебют в киновселенной "Сумасшедшей свадьбы", а вот POSITIFF здесь уже почти свой. Ранее певец появлялся во всех трех частях комедийной франшизы и в сериале "Безумные соседи", где успел побывать и хористом, и отцом Киндратием.

"Рождественские гуляния" слушать онлайн

На этот раз артисты не ограничились музыкой и сыграли эпизодические роли в новом фильме.

По словам POSITIFF, сотрудничество с Lida Lee оказалось особенно приятным, ведь они давно дружат, но только сейчас впервые объединились в творчестве.

Мы давно дружим, но теперь наконец объединились и в творчестве. Мне нравится, когда песни рождаются из настоящих эмоций, – поделился певец.

Лида Ли также призналась, что работа над дуэтом прошла легко и весело. Артистка надеется, что их композиция станет постоянным гостем на украинских рождественских застольях.

О чем комедия "Безумное Рождество"

Спустя пять лет семья Середюков снова собирается вместе – на этот раз на Рождество в Яблуновке. Правда, обычное приглашение на семейный ужин, очевидно, показалось главе семьи слишком банальным. Поэтому Середюк решает прибегнуть к проверенному методу семейной дипломатии – манипуляциям.

Он сообщает детям, что тяжело болен и это может быть его последнее Рождество. Конечно, такая "небольшая" ложь запускает целую череду комедийных приключений, недоразумений и семейного хаоса.

Премьера "Безумного Рождества" состоится 26 ноября 2026 года в украинских кинотеатрах.

Ранее уже TARABAROVA представила песню к фильму "S Николай и потерянное письмо".