Як повідомляє 24 Канал, артисти презентували спільний трек "Різдвяно гуляй", який став офіційним саундтреком до української сімейної комедії "Скажене Різдво". Разом із піснею вийшов кліп, у якому з'явилися актори популярної франшизи.

Adv

популярні відео

POSITIFF і Lida Lee вперше записали спільну пісню

Для Lida Lee це дебют у кіновсесвіті "Скаженого весілля", а от POSITIFF тут уже майже свій. Раніше співак з'являвся в усіх трьох частинах комедійної франшизи та серіалі "Скажені сусіди", де встиг побувати і хористом, і отцем Кіндратієм.

"Різдвяно гуляй" слухати онлайн

Цього разу артисти не обмежилися музикою та зіграли епізодичні ролі в новому фільмі.

За словами POSITIFF, співпраця з Lida Lee виявилася особливо приємною, адже вони давно товаришують, але лише зараз уперше об'єдналися у творчості.

Ми давно товаришуємо, але тепер нарешті об'єдналися і в творчості. Мені подобається, коли пісні народжуються зі справжніх емоцій, – поділився співак.

Реклама

Lida Lee також зізналася, що робота над дуетом минула легко та весело. Артистка сподівається, що їхня композиція стане постійним гостем українських різдвяних застіль.

Про що комедія "Скажене Різдво"

Через п'ять років родина Середюків знову збирається разом – цього разу на Різдво в Яблунівці. Щоправда, звичайне запрошення на сімейну вечерю, очевидно, здалося голові родини надто банальним. Тому Середюк вирішує вдатися до перевіреного методу сімейної дипломатії – маніпуляцій.

Він повідомляє дітям, що важко хворий і це може бути його останнє Різдво. Звісно, така "невеличка" брехня запускає цілу низку комедійних пригод, непорозумінь і родинного хаосу.

Прем'єра "Скаженого Різдва" відбудеться 26 листопада 2026 року в українських кінотеатрах.

Раніше вже TARABAROVA представила пісню до "S Миколай та загублений лист".