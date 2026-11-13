Кліп, який став частиною фільму: TARABAROVA представила пісню до "S Миколай та загублений лист"

Як повідомяє 24 Канал, напередодні прем'єри стрічки "S Миколай та загублений лист" виконавиця також презентувала кліп, знятий безпосередньо на майданчику фільму. Авторкою слів і музики стала сама співачка.

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TARABAROVA знялася у фінальній сцені фільму

Кліп на композицію "На Миколая" створювали під час зйомок стрічки, а його історію вплели безпосередньо в сюжет.

Світлана Тарабарова взяла участь у зйомках однієї з ключових сцен фільму – фінальної, яку знімали в парку-пам'ятці "Межигір'я".

За словами виконавиці, головним натхненням для пісні стали дитячі спогади, родинні традиції та очікування святкового дива.

Мене надихнула особлива атмосфера свята Миколая, дитяче очікування дива та тепло родинних традицій. Хотілося створити пісню, яка нагадуватиме: справжнє диво – не лише в подарунках, а в любові, турботі й добрі, якими ми ділимося одне з одним, – розповіла співачка.

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TARABAROVA – На Миколая | OST "S Миколай та загублений лист": слухати онлайн

TARABAROVA, яка виховує трьох дітей, сподівається, що композиція стане частиною сімейних святкувань і нагадає: для добрих справ зовсім не обов'язково мати червоний костюм і мішок подарунків.

Коли вийде "S Миколай та загублений лист"

Режисером сімейної пригодницької стрічки став Олександр Кирієнко, який раніше працював над фільмом "Вартові Різдва". Оператором-постановником виступив Костянтин Пономарьов, відомий роботою над "Конотопською відьмою".

Прем'єра "S Миколай та загублений лист" в українських кінотеатрах запланована на 19 листопада 2026 року.

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