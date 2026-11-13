Клип, ставший частью фильма: TARABAROVA представила песню к "S Николай и потерянное письмо"

Как сообщает 24 Канал, накануне премьеры фильма "S Николай и потерянное письмо" певица также представила клип, снятый непосредственно на съемочной площадке фильма. Автором слов и музыки стала сама певица.

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TARABAROVA снялась в финальной сцене фильма

Клип на композицию "На Николая" снимали во время съемок фильма, а его сюжет вплели непосредственно в сюжет картины.

Светлана Тарабарова приняла участие в съемках одной из ключевых сцен фильма – финальной, которую снимали в парке-памятнике "Межигорье".

По словам исполнительницы, главным источником вдохновения для песни стали детские воспоминания, семейные традиции и ожидание праздничного чуда.

Меня вдохновила особая атмосфера праздника Николая, детское ожидание чуда и тепло семейных традиций. Хотелось создать песню, которая будет напоминать: настоящее чудо – не только в подарках, но и в любви, заботе и добре, которыми мы делимся друг с другом, – рассказала певица.

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TARABAROVA – На Николая | OST "С Николай и потерянное письмо": слушать онлайн

TARABAROVA, которая воспитывает троих детей, надеется, что композиция станет частью семейных торжеств и напомнит: для добрых дел вовсе не обязательно иметь красный костюм и мешок с подарками.

Когда выйдет "S Николай и потерянное письмо"

Режиссером семейной приключенческой ленты стал Александр Кириенко, ранее работавший над фильмом "Стражи Рождества". Оператором-постановщиком выступил Константин Пономарев, известный по работе над "Конотопской ведьмой".

Премьера фильма "S Николай и потерянное письмо" в украинских кинотеатрах запланирована на 19 ноября 2026 года.

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