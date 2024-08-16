Провал в прокате и ужасные отзывы: какой фильм может стать худшим в 2024 году

Американский комедийный экшн "Бордерлендз" на прошлой неделе вышел в широкий прокат. За это время фильм собирает в основном негативные отзывы, хотя он был одним из самых ожидаемых в этом году.

"Бордерлендз" создан по мотивам одноименной серии видеоигр. Премьера состоялась в Лос-Анджелесе 6 августа, пишет Кино 24.

К слову Разбитые сердца и возмущение: сеть не утихает с обсуждением фильма "Покинь, если любишь"

Фильм рассказывает о Лилит – охотнице с таинственным прошлым. Она возвращается домой, на хаотичную планету Пандору. У Лилит появляется новое задание – найти пропавшую дочь могущественного разработчика оружия Атласа.

Она заключает союз с командой неудачников и отправляется навстречу приключениям. От этой странной компании будет зависеть судьба вселенной.

"Бордерлендз": смотрите трейлер онлайн

Главные роли сыграли голливудские звезды: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну.

Разгромная реакция критиков

– 4.3/10– 10/100– 27/100

Критики восприняли фильм в основном негативно, хоть иногда попадаются единичные положительные рецензии. В день премьеры он получил оценку в 0% на Rotten Tomatoes.

Фильм раскритиковали из-за сюжета, что очень напоминает "Стражей галактики", его также назвали максимально пустым, затянутым и таким, что можно пересказать в одном предложении.

Лента провалилась и в прокате, собрав за неделю менее 10 миллионов. При этом, на его создание потратили около 100 миллионов. Впрочем, экшн-сцены выглядят довольно дешево, ведь они сняты со склейками, вместо сплошных дублей.

В "Бордерлендз" почти нет развития персонажей или драматических взлетов и падений, которые должны удержать интерес зрителя, даже в течение короткого времени. И экшн не очень качественный. Все, что мы получаем, – это оскароносных лауреатов и номинантов, которые унижают самих себя,

– написал критик The New York Post.

Таким образом фильм становится претендентом на звание одного из худших в 2024 году и наиболее неудачной экранизацией видеоигры.