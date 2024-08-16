"Бордерлендз" створений за мотивами однойменної серії відеоігор. Прем'єра відбулася у Лос-Анджелесі 6 серпня, пише Кіно 24.

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Фільм розповідає про Ліліт – мисливицю з таємничим минулим. Вона повертається додому, на хаотичну планету Пандору. У Ліліт з'являється нове завдання – знайти зниклу доньку могутнього розробника зброї Атласу.

Вона укладає союз з командою невдах і вирушає назустріч пригодам. Від цієї дивної компанії залежатиме доля всесвіту.

"Бордерлендз": дивіться трейлер онлайн

Головні ролі зіграли голлівудські зірки: Кейт Бланшетт, Кевін Гарт, Джеймі Лі Кертіс, Джек Блек, Аріана Грінблатт, Флоріан Мунтяну.

Розгромна реакція критиків

IMDb – 4.3/10

Rotten Tomatoes – 10/100

Metacritic – 27/100

Критики сприйняли фільм здебільшого негативно, хоч іноді трапляються поодинокі позитивні рецензії. У день прем'єри він отримав оцінку у 0% на Rotten Tomatoes.

Фільм розкритикували через сюжет, що дуже нагадує "Вартових галактики", його також назвали максимально порожнім, затягнутим і таким, що можна переказати в одному реченні.

Стрічка провалилась і в прокаті, зібравши за тиждень менш як 10 мільйонів. При цьому, на його створення витратили близько 100 мільйонів. Утім, екшн-сцени виглядають доволі дешево, адже вони зняті зі склейками, замість суцільних дублів.

У "Бордерлендз" майже немає розвитку персонажів чи драматичних злетів і падінь, які мають утримати інтерес глядача, навіть протягом короткого часу. Та й екшн не дуже якісний. Все, що ми отримуємо, – це оскароносних лауреатів та номінантів, які принижують самих себе,

– написав критик The New York Post.

Таким чином фільм стає претендентом на звання одного з найгірших у 2024 році та найбільш невдалою екранізацією відеогри.