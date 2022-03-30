Режиссером киноленты является черкасчанин Тимур Ященко. В центре военной экшн-драмы – оборона одноименного минного тральщика, заблокированного русскими войсками в бухте озера Донузлав во время аннексии Крыма.

Читайте также Со Станиславом Бокланом в главной роли: в ютуб выложили фильм о войне "На своей земле"

Он три недели сопротивлялся врагу и стал единственным из 9 украинских кораблей, не спустившим государственный флаг.

Все деньги от продажи билетов пойдут на украинскую армию!

– подчеркнули создатели фильма в фейсбуке.

Ранее Film.ua Distribution сообщали , что будет перечислять средства, полученные за продажу прав на показы своих фильмов за рубежом, Вооруженным Силам Украины, а также беженцам и пострадавшим от войны России против Украины.

Кроме фильма "Черкассы" компания также предлагает к покупке за границей следующие проекты:

фэнтези "Сторожевая Залог";

нуарный детектив "Укрытия";

анимационный фильм "Похищенная Принцесса";

детективный сериал "Нюхач" и другие.