Фильм "Черкассы" покажут в 5 странах мира: средства пойдут на поддержку ВСУ
Источник:фэйсбук фильма "Черкассы"
Украинский фильм "Черкассы" об оккупации Крыма будет показан в Германии, Австрии, Лихтенштейне, Люксембурге и Швейцарии. Средства от продажи билетов будут перечислены украинской армии.
Режиссером киноленты является черкасчанин Тимур Ященко. В центре военной экшн-драмы – оборона одноименного минного тральщика, заблокированного русскими войсками в бухте озера Донузлав во время аннексии Крыма.
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Он три недели сопротивлялся врагу и стал единственным из 9 украинских кораблей, не спустившим государственный флаг.
Все деньги от продажи билетов пойдут на украинскую армию!
– подчеркнули создатели фильма в фейсбуке.
Ранее Film.ua Distribution сообщали, что будет перечислять средства, полученные за продажу прав на показы своих фильмов за рубежом, Вооруженным Силам Украины, а также беженцам и пострадавшим от войны России против Украины.
Кроме фильма "Черкассы" компания также предлагает к покупке за границей следующие проекты:
- фэнтези "Сторожевая Залог";
- нуарный детектив "Укрытия";
- анимационный фильм "Похищенная Принцесса";
- детективный сериал "Нюхач" и другие.
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