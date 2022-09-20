Украинский фильм "День украинского добровольца" покажут на BBC в праймтайм во вторник, 20 сентября, сообщает 24 канал. Как выяснилось, переговоры начались еще до мировой премьеры фильма в июне.

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BBC покажет "День украинского добровольца"

Премьера украинского кино по британскому телевидению состоится в рамках проекта BBC Storyville. Его цель – показать лучшие мировые документальные фильмы зрителям Соединенного Королевства.

Это важная история, не только потому, что рассказывает историю одного дня с войны в Украине, но и потому, что это фильм, созданный украинцами и рассказывающий с украинской перспективы. Это впервые на британском телевидении – фильм о войне в Украине, созданный исключительно украинцами,

– прокомментировала шеф-редактор BBC Storyville Люси Кон.

Продюсер фильма Игорь Савиченко говорит, что "День украинского добровольца" нравится иностранной публике, уставшей от сухих отчетов чиновников, потому что фильм – это эмоциональное погружение в тему войны в Украине.

"Кино – это также и культурная дипломатия. Как зритель нас увидит, что почувствует и как мы можем помочь нашим послам и консулам собирать оружие, чтобы приблизить победу. Британцы уже на практике помогают, но после показа фильма, надеюсь, нашему посольству будет работать немного легче", – высказался Игорь Савиченко.

Кадр из фильма "День украинского добровольца" / Фото из пресс-службы "Вавилон'13"