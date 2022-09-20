Украинский фильм "День украинского добровольца" покажут на BBC в праймтайм во вторник, 20 сентября, сообщает 24 канал. Как выяснилось, переговоры начались еще до мировой премьеры фильма в июне.
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BBC покажет "День украинского добровольца"
Премьера украинского кино по британскому телевидению состоится в рамках проекта BBC Storyville. Его цель – показать лучшие мировые документальные фильмы зрителям Соединенного Королевства.
Это важная история, не только потому, что рассказывает историю одного дня с войны в Украине, но и потому, что это фильм, созданный украинцами и рассказывающий с украинской перспективы. Это впервые на британском телевидении – фильм о войне в Украине, созданный исключительно украинцами,
– прокомментировала шеф-редактор BBC Storyville Люси Кон.
Продюсер фильма Игорь Савиченко говорит, что "День украинского добровольца" нравится иностранной публике, уставшей от сухих отчетов чиновников, потому что фильм – это эмоциональное погружение в тему войны в Украине.
"Кино – это также и культурная дипломатия. Как зритель нас увидит, что почувствует и как мы можем помочь нашим послам и консулам собирать оружие, чтобы приблизить победу. Британцы уже на практике помогают, но после показа фильма, надеюсь, нашему посольству будет работать немного легче", – высказался Игорь Савиченко.
Кадр из фильма "День украинского добровольца" / Фото из пресс-службы "Вавилон'13"
Что известно о "Дне украинского добровольца"
- Это полнометражный документальный фильм, снятый за один день – 14 марта 2022 года. В нем представлены сутки из жизни поп-певицы, видеоинженера, историка, реставраторки, ученого-полярника и пенсионерки, которые после полномасштабного вторжения россии были вынуждены радикально изменить свои жизни.
- Режиссером фильма стал Владимир Тихий – сценарист и продюсер, соучредитель объединения кинематографистов "Вавилон'13". Среди его работ фильмы "Наши котики", "Врата", "Сильнее оружия".
- Мировая премьера фильма "День украинского добровольца" состоялась на крупнейшем в Великобритании фестивале документального кино Sheffield DocFest. Там по видео выступала Елена Зеленская.
Обложка фильма "День украинского добровольца" / Фото из пресс-службы "Вавилон'13"