Український фільм "День українського добровольця" покажуть на ВВС у праймтайм у вівторок, 20 вересня, повідомляє 24 канал. Як з'ясувалося, перемовини почалися ще до світової прем'єри стрічки у червні.
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BBC покаже "День українського добровольця"
Прем'єра українського кіно на британському телебаченні відбудеться в рамках проєкту BBC Storyville. Його мета – показати найкращі світові документальні фільми глядачам Сполученого Королівства.
Це важлива історія, не лише тому, що розповідає історію одного дня з війни в Україні, а й тому, що це фільм, створений українцями й веде оповідь з української перспективи. Це вперше на британському телебаченні – фільм про війну в Україні, створений виключно українцями,
– прокоментувала шеф-редакторка BBC Storyville Люсі Кон.
Продюсер фільму Ігор Савиченко каже, що "День українського добровольця" подобається іноземній публіці, яка втомилася від сухих звітів чиновників, бо фільм – це емоційне занурення в тему війни в Україні.
"Кіно – це також і культурна дипломатія. Як глядач нас побачить, що відчує і як ми можемо допомогти нашим послам і консулам збирати зброю, щоби наблизити перемогу. Британці вже на практиці допомагають, але після показу фільму, сподіваюся, нашому посольству працювати буде трохи легше", – висловився Ігор Савиченко.
Кадр з фільму "День українського добровольця" / Фото з пресслужби "Вавилон'13"
Що відомо про "День українського добровольця"
- Це повнометражний документальний фільм, який було знято за один день – 14 березня 2022 року. У ньому представлена доба з життя поп-співачки, відеоінженера, історика, реставраторки, вченого-полярника та пенсіонерки, які після повномасштабного вторгнення росії були змушені радикально змінити свої життя.
- Режисером стрічки став Володимир Тихий – сценарист і продюсер, співзасновник об'єднання кінематографістів "Вавилон'13". Серед його робіт фільми "Наші котики", "Брама", "Сильніше, ніж зброя".
- Світова прем'єра стрічки "День українського добровольця" відбулася на найбільшому у Великій Британії фестивалі документального кіно Sheffield DocFest. Там по відео виступала Олена Зеленська.
Обкладинка фільму "День українського добровольця" / Фото з пресслужби "Вавилон'13"