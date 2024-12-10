Запутанный сюжет и невероятный финал: почему стоит посмотреть фильм "Дежавю"

Нередко можно услышать, что Голливуд как будто исчерпал идеи: фильмы предсказуемы и не впечатляют. Однако в киноистории есть американские ленты, ход событий которых сложно спрогнозировать, а финал просто заставляет воскликнуть: "Не может быть".

В рамках спецпроекта 24 Канал совместно с обновленной платформой телевидения и кино Киевстар ТВ делятся деталями об одних из лучших фильмов. В новом выпуске "Фильма дня" – триллер "Дежавю".

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Эта лента непременно захватит внимание зрителей, ведь в центре внимания – расследование ФБР, которое полно неожиданных поворотов.

О чем фильм "Дежавю"

На реке Миссисипи в Новом Орлеане происходит трагедия: по неизвестным причинам взрывается паром, который уносит жизни 500 человек. На место происшествия отправляются полицейские, спасатели, медики и спецагент ATF Дуглас Карлин.

Сначала его шокирует увиденное. Он совместно с коллегами пытается понять, что стало причиной ужасного события. Карлин обнаруживает остатки селитры и дизтоплива, что уже сеет сомнение в том, что это был несчастный случай. А найденная Клэр Кучевер лишь подтверждает догадки.

Дело в том, что тело девушки нашли раньше, чем произошел взрыв на пароме. Однако злоумышленник хотел замаскировать ее смерть под жертв теракта. Поэтому все свидетельствует о том, что девушка была похищена тем же человеком, что заложил взрывчатку на пароме.

При обыске в квартире девушки находят отпечатки пальцев Дугласа Карлина. Кроме этого, незадолго до теракта Клэр хотела дозвониться до спецагента. С этого и начинается серия необычных находок событий.

Узнать правду помогает сверхсовременная технология, которая есть у ФБР. Благодаря ей можно путешествовать во времени и пересмотреть события 4-дневной давности. Поэтому Дуглас Карлин получает уникальную возможность заглянуть в прошлое.

"Дежавю": смотрите трейлер фильма

Не сюжетом единым: убедительные причины, почему стоит посмотреть фильм "Дежавю"

В Голливуде тема путешествий во времени не является новой. Однако режиссеру Тому Скотту удалось ее сделать особенно зрелищной. Автор фильма "Дежавю" не повторил ошибку своих коллег и даже не пытался объяснить, как технически работает его “машина времени”. Вместо этого он сосредоточился на раскрытии главных героев – Дугласа и Клэр, за плечами которых разворачиваются масштабные события.

В фильме найдут место и захватывающие погони, и неожиданные повороты событий, и путешествия сквозь время. Поэтому зрелищных кадров зрителям будет достаточно.

В то же время убедительная игра актера Дензела Вашингтона не оставит и шанса на сомнения. Он сумел сделать своего персонажа не только профессиональным агентом, но и чувственным мужчиной, который изо всех сил стремится защищать людей.

Невероятно убедительной в кадре была и Паула Паттон, которая сыграла Клэр. Интересно, что для нее это была первая роль в такого уровня фильме. Поэтому чувствуется, как актриса пытается раскрыть свой потенциал на максимум в этой ленте. После “Дежавю” ее актерская карьера получила взлет: Паула сыграла в популярных фильмах, среди которых – "Миссия невыполнима".

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