Это вызвало вопрос о возможном возвращении Disney на российский рынок, хотя пока официального подтверждения со стороны компании не было. Эта ситуация привлекла внимание поклонников Marvel и кинематографа в целом, которые с нетерпением ожидают официальных заявлений от Disney.

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Disney возвращается в Россию с фильмом "Дэдпул и Россомаха", – СМИ

В марте 2022 года кинокомпания The Walt Disney Company объявила о своем уходе с российского рынка уходе с российского рынка. Это решение было подтверждено 8 ноября, когда стало известно, что компания окончательно закрывает свой кинопрокатный офис в Москве. Несмотря на это, российские СМИ распространяют информацию о запланированном показе в России одного из самых кассовых и популярных фильмов сегодня – "Дэдпул и Росомаха".

"Дэдпул и Росомаха": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот фильм, который является 34-м в линейке киновселенной Marvel, по подсчетам студии, собрал 205 миллионов долларов во внутренних продажах и 438,3 миллиона долларов в мировом прокате. Сейчас распространяются слухи, что Disney планирует выпустить этот фильм в России, что могло бы означать стремление компании получать прибыль в стране агрессора и вернуться на рынок.

Однако, стоит отметить, что эта информация может быть очередной пропагандой, которую распространяют российские журналисты. Пока нет официального заявления от представителей Disney по этому поводу. Поэтому поклонники Marvel и кинематографа в целом продолжают ожидать официальных разъяснений и подтверждения от компании относительно их дальнейших планов.