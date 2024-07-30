Це викликало питання щодо можливого повернення Disney на російський ринок, хоча наразі офіційного підтвердження з боку компанії не було. Ця ситуація привернула увагу прихильників Marvel і кінематографу загалом, які з нетерпінням очікують на офіційні заяви від Disney.

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Disney повертається в Росію з фільмом "Дедпул і Россомаха", – ЗМІ

У березні 2022 року кінокомпанія The Walt Disney Company оголосила про свій вихід з російського ринку. Це рішення було підтверджено 8 листопада, коли стало відомо, що компанія остаточно закриває свій кінопрокатний офіс у Москві. Попри це, російські ЗМІ поширюють інформацію про запланований показ у Росії одного з найкасовіших і найпопулярніших фільмів сьогодні – "Дедпул і Росомаха".

"Дедпул і Росомаха": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей фільм, який є 34-м у лінійці кіновсесвіту Marvel, за підрахунками студії, зібрав 205 мільйонів доларів у внутрішніх продажах і 438,3 мільйона доларів у світовому прокаті. Зараз поширюються чутки, що Disney планує випустити цей фільм у Росії, що могло б означати прагнення компанії отримувати прибуток у країні агресора та повернутись на ринок.

Проте, варто зазначити, що ця інформація може бути черговою пропагандою, яку поширюють російські журналісти. Наразі немає офіційної заяви від представників Disney з цього приводу. Тому шанувальники Marvel і кінематографу загалом продовжують очікувати на офіційні роз'яснення та підтвердження від компанії щодо їхніх подальших планів.