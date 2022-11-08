Про це повідомили російські ЗМІ. Відомо, що більшість співробітників кінопрокатного відділу студії у Москві вже звільнені.

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The Walt Disney Company закриває російський офіс свого кінопідрозділу у Росії

Команда, що залишилася, переїде до головного російського офісу Disney в БЦ Lotte Plaza у Москві, щоб закінчити необхідну роботу перед повною зупинкою діяльності компанії в Росії,

– йдеться у заяві російського медіа "Бюллетень кинопрокатчика".

Нагадаємо, на початку березня компанія Disney припинила випуск нових фільмів у Росії та призупинила ліцензування проєктів для відеосервісів. При цьому голлівудські релізи, що встигли до цього вийти в російський прокат, залишалися в репертуарі тамтешніх кінотеатрів.

Зважаючи, що нових фільмів російські кінотеатри не отримали, вони продовжили трансляції тих стрічок, які в них були до цього. Серед них були й фільми компанії Disney, серед яких "Смерть на Нілі" та "Містер нокаут". Та вже з 7 квітня ці фільми зняли з прокату.