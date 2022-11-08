Об этом сообщили российские СМИ. Известно, что большинство сотрудников кинопрокатного отдела студии в Москве уже уволены.
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The Walt Disney Company закрывает российский офис своего киноподразделения в России
Оставшаяся команда переедет в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza в Москве, чтобы закончить необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании в России,
– говорится в заявлении российского медиа "Бюллетень кинопрокатчика".
Напомним, в начале марта компания Disney прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов. При этом голливудские релизы, успевшие до этого выйти в российский прокат, оставались в репертуаре кинотеатров.
Ввиду того, что новых фильмов российские кинотеатры не получили, они продолжили трансляции тех лент, которые у них были до этого. Среди них были и фильмы компании Disney, среди которых "Смерть на Ниле" и "Мистер Нокаут". Но с 7 апреля эти фильмы сняли с проката.