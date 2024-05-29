С высоким рейтингом: критики назвали драму, которую должны посмотреть все подростки

В истории современного кино есть множество фильмов и сериалов, рассказывающих о взрослении и жизни подростков. Но одну из них в сети признали лучшей.

"Половое воспитание", "Последствия" с Дженной Ортегой, "Боттомс" – все эти кинокартины расскажут о жизни "зумеров", которые часто сравнивают себя с интернет-кумирами. Но критики утверждают, что инди-фильм 2018 года значительно реалистичнее: он отражает боль взросления во всей его красе.

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Какую драму должны посмотреть все подростки

Речь идет о фильме "Восьмой класс", который получил почти безупречную оценку от критиков в 99% на авторитетном сайте Rotten Tomatoes.

Фильм рассказывает историю обычной девочки-восьмиклассницы Кайлы, которая лишена голливудского гламура и роскоши. Совсем скоро ей предстоит переходить в старшую школу, поэтому она на пороге многих изменений.

"Восьмой класс": смотрите трейлер онлайн

В свободное время Кайла ведет собственный блог в ютубе о доверии, самооценке и событиях, происходящих в ее жизни. Она рассказывает о неуверенности в себе, знакомства с парнями, обучение, дружбу и многие другие темы.

Девушку поддерживает отец, однако она часто не желает его помощи и отвергает его. Восьмиклассница и сама часто оступается и делает ошибки, ведь является человеком. Но несмотря на все, она стремится к своей цели.

Кайла – очень хорошо написанный и близкий персонаж, и это было одно из самых реалистичных изображений средних школьников, которых я видел лично,

– говорит один из зрителей.

Драма исследует очень много важных тем: это сложное взросление, зависимость от соцсетей, психологические травмы и как с этим справиться. Именно поэтому эту ленту так важно посмотреть школьникам и не только.