Кино 24 подготовило 3 фильма, которые помогут окунуться в мир самых любимых музыкальных фильмов. Готовьтесь, что они могут мгновенно заставить вас подпевать.

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"Ла-Ла Ленд"

Фильм расскажет историю Мии и Себа, которые живут в Лос-Анджелесе и мечтают о всемирной славе и признании.

Девушка работает официанткой и стремится достичь уровня голливудской актрисы, а парень подрабатывает в ресторанах, играя на рояле, однако его мечтой является открытие собственного джаз-клуба. Несмотря на то, что их встречи, которые происходят случайно, достаточно неудачными, это не помешало им впоследствии влюбиться. Каждый из них всячески поддерживает друг у друга в воплощении своих мечтаний. Однако, удастся ли им сохранить свою любовь несмотря на испытания, которые лягут на их жизненный путь?

"Ла-Ла Ленд": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джентльмены предпочитают блондинок"

Две подруги – легкомысленная Лорелай и расчетливая брюнетка Дороти хотят встретить свою любовь. Однако девушки все же отличаются между собой, ведь одна не представляет жизни без бриллиантов, а другую совершенно не интересуют богачи.

По сюжету, женский дуэт отправляется гастролировать в Париж. Однако вслед за ними для слежки едет частный детектив, которого нанял один миллионер. Таким образом мужчина пытается доказать собственному сыну, что Лорелей лишь любит принимать от него драгоценные подарки.

"Джентльмены предпочитают блондинок": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мамма миа"

Молодая девушка Софи получила от своего возлюбленного долгожданное предложение. Девушка, конечно, сразу начала готовиться к свадьбе. Так, она хочет пригласить всех близких для нее людей, друзей и родственников и сделать праздник действительно незабываемым.

Казалось бы, что уже все этапы приготовления к свадьбе позади, ведь девушка уже выбрала платье, заказала праздничные блюда и торт и пригласила друзей, однако есть то, что бросает тень на радость от предстоящего праздника. Софи всю свою жизнь жила без отца и она в течение многих лет хотела узнать, кто же ее папа, однако ее мама тот еще "крепкий орешек".

Однако Софи удалось найти дневник мамы, в котором та описывает события своей молодости и рассказывает, что у нее на тот момент было сразу 3 кавалера. Невеста, недолго думая, решает послать приглашение всем трем потенциальным папам.

"Мамма миа": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вы хотите атмосферно провести вечер, то эти мюзиклы точно украсят его. Приятного вечернего киносеанса!