Кіно 24 підготувало 3 фільми, які допоможуть зануритися у світ найулюбленіших музичних фільмів. Готуйтеся, що вони можуть миттєво змусити вас підспівувати.

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"Ла-Ла Ленд"

Фільм розповість історію Мії та Себа, які живуть в Лос-Анджелесі та мріють про всесвітню славу і визнання.

Дівчина працює офіціанткою і прагне досягнути рівня голлівудської актриси, а хлопець підробляє в ресторанах, граючи на роялі, проте його мрією є відкриття власного джаз-клубу. Попри те, що їхні зустрічі, які стаються випадково, є досить невдалими, це не завадило їм згодом закохатися. Кожен з них усіляко підтримує одне в одного у втіленні своїх мрій. Однак, чи вдасться їм зберегти своє кохання попри випробування, які ляжуть на їхній життєвий шлях?

"Ла-Ла Ленд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джентльмени віддають перевагу білявкам"

Дві подруги – легковажна Лорелай і розважлива брюнетка Дороті хочуть зустріти своє кохання. Однак дівчата все ж відрізняються між собою, адже одна не уявляє життя без діамантів, а іншу цілковито не цікавлять багатії.

За сюжетом, жіночий дует відправляється гастролювати в Париж. Однак слідом за ними для стеження їде приватний детектив, якого найняв один мільйонер. Таким чином чоловік намагається довести власному сину, що Лорелей лиш любить приймати від нього дорогоцінні подарунки.

"Джентльмени віддають перевагу білявкам": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мамма міа"

Молода дівчина Софі отримала від свого коханого довгоочікувану пропозицію. Дівчина, звісно, одразу почала готуватися до весілля. Так, вона хоче запросити всіх близьких для неї людей, друзів та родичів і зробити свято справді незабутнім.

Здавалося б, що вже всі етапи приготування до весілля позаду, адже дівчина вже обрала сукню, замовила святкові страви та торт і запросила друзів, однак є те, що кидає тінь на радість від майбутнього свята. Софі все своє життя жила без батька і вона протягом багатьох років хотіла дізнатися, хто ж її тато, однак її мама той ще "міцний горішок".

Проте Софі вдалося знайти щоденник мами, в якому та описує події своєї молодості та розповідає, що у неї на той момент було відразу 3 кавалери. Наречена, недовго думаючи, вирішує послати запрошення всім трьом потенційним татам.

"Мамма міа": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви хочете атмосферно провести вечір, то ці мюзикли точно прикрасять його. Приємного вечірнього кіносеансу!