Редакция Кино 24 подготовило 3 фильма о ведьмах и их способностях. Приготовьтесь к просмотру кинолент, которые захватят духом магии.

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"Ведьмы"

Маленький мальчик, который живет с любящей бабушкой, слышит от нее всевозможные увлекательные истории, особенно о ведьмах. Мир, видите ли, полон их, и они всегда замышляют что-то плохое. Однажды мальчик с бабушкой отправляются на веселый отпуск в отель. Там он узнает, что в нем происходит слет ведьм, которые планируют уничтожение всех детей, которых они люто ненавидят.

К сожалению, мальчик привлекает внимание Верховной Ведьмы (ее играет очаровательная Энн Хэтэуэй), которая превращает его в мышь. Теперь ему придется бороться против ведьм в этой крошечной форме. Как он справится с этой магической выходкой?

"Ведьмы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Практическая магия"

События фильма разворачиваются вокруг двух сестер Салли и Джиллиан Оуэнс, которые являются потомками ведьмы по имени Мария Оуэнс. Девушки унаследовали колдовскую силу от прабабушки Марии, которая вместе с магией передала своим правнучкам семейное проклятие.

Оно заключалось в том, что любой мужчина, который любит женщину из рода Оуэнс, обречен на смерть. Каждая из девушек по-разному пытается справиться с проклятием. Салли пытается избежать любви, накладывая заклятие на невозможного мужчину, тогда как Джиллиан ищет любви во многих мужчинах.

Однако ведьмовские силы, глубоко дремлющие в очаровательных девушках, древнее заклятие и романтические мечты втягивают молодых Оуэнс в опасную игру, что может грозить большими неприятностями.

"Практическая магия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Колдовство: Наследство"

Новое приключение Ханны начинается с ее переезда в другой город. Так, перебравшись на новое место вместе с мамой, девушка начинает учиться в местной школе. Однако знакомство с одноклассниками трудно назвать удачным. Но все быстро меняется, когда она знакомится с тремя очаровательными девушками, которые видят в ней родную душу.

Оказывается, девушки обладают магическими силами и видят в Ханне свою соратницу. Они сразу предлагают ей присоединиться к их магическим практикам. Ханна соглашается с интересом, проходит через обряд инициации и становится колдуньей. Вместе компания девушек приступает к совместным ритуалам и испытывает свои силы, поскольку каждая из них пытается понять, на что она способна.

Чем же обернутся их практики ритуалов и чего ожидать от юных ведьм?

"Колдовство: Наследство": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вы поклонники кинолент о магии, ведьм и колдовстве, то эти фильмы точно для вас. Интересного вечернего киносеанса!