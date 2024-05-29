"Статеве виховання", "Наслідки" з Дженною Ортегою, "Боттомс" – усі ці кінокартини розкажуть про життя "зумерів", які часто порівнюють себе з інтернет-кумирами. Та критики стверджують, що інді-фільм 2018 року значно реалістичніший: він відображає біль дорослішання у всій його красі.

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Яку драму мають подивитися всі підлітки

Мова йде про фільм "Восьмий клас", який отримав майже бездоганну оцінку від критиків у 99% на авторитетному сайті Rotten Tomatoes.

Фільм розповідає історію звичайної дівчинки-восьмикласниці Кайли, яка позбавлена голлівудського гламуру і розкоші. Зовсім скоро їй треба буде переходити у старшу школу, тож вона на порозі багатьох змін.

"Восьмий клас": дивіться трейлер онлайн

У вільний час Кайла веде власний блог у ютубі про довіру, самооцінку та події, що стаються в її житті. Вона розповідає про невпевненість у собі, знайомства з хлопцями, навчання, дружбу та багато інших тем.

Дівчину підтримує батько, однак вона часто не бажає його допомоги та відкидає його. Восьмикласниця і сама часто оступається та робить помилки, адже є людиною. Але попри все, вона прагне до своєї мети.

Кайла – дуже добре написаний і близький персонаж, і це було одне з найреалістичніших зображень середніх школярів, яких я бачив особисто,

– каже один з глядачів.

Драма досліджує дуже багато важливих тем: це складне дорослішання, залежність від соцмереж, психологічні травми і як з цим впоратися. Саме тому цю стрічку так важливо подивитися школярам і не тільки.