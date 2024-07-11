Благодаря показу уникальной документальной драмы "Долгие сутки" во всем мире удалось собрать сумму в размере 1 949 571, 94 грн на нужды украинских военных. В материале Кино 24 узнаете, что известно об успехе ленты.

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"Долгие сутки" Алана Бадоева собрала почти два миллиона гривен

Режиссер говорит, что от первого показа фильма "Долгие сутки" прошло меньше года, а ленту уже посмотрели в более чем 30 странах. Показы все еще продолжаются, и все это время режиссер Алан Бадоев чувствует максимальную поддержку от зрителей как из Украины, так и из-за рубежа. Зрители высоко оценили фильм и он продолжает собирать положительные отзывы и признание на международной арене.

Правда распространяется по миру, а еще сверхважно, что это нам позволяет помогать в медицинской эвакуации наших раненых воинов,

– говорит режиссер фильма "Длинные сутки" Алан Бадоев.

При поддержке партнеров Multiplex и monobank, кинофестивалей Cinema for Victory, Planeta Kino и благотворительного фонда Future for Ukraine, а также аукциона, проведенном в рамках мероприятия клуба Inspira, удалось приобрести и полностью оборудовать для медицинской эвакуации тяжело раненых военных автомобиль Land Rover.

Эта машина будет работать и спасать жизни бойцов на Харьковском направлении, где враг ежедневно штурмует наши позиции,

– комментирует начальник медицинского пункта другого штурмового батальона 3 ОШБр Денис Махно.

"Долгие сутки": смотрите онлайн трейлер фильма

Документальная лента "Долгие сутки" – это драма, создана на основе 200 часов видеоматериалов, снятых простыми украинцами на их смартфоны по всей стране во время полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Это "капсула времени", которая свидетельствует о преступлениях России глазами украинцев, и которые не должен забыть мир.