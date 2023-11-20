Артист откровенно сказал, что у него страх высоты. Он также припомнил, как должен был отыграть монолог Гамлета на крыше дома. В этот момент у него занемели пальцы на руках.
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Алексей Гнатковский рассказал о сложной сцене в "Довбуше"
Актер поделился в своем инстаграмме, что однажды на съемочной площадке ему предстояло пройти по бревну на высоте 20 метров. Так что режиссеры предложили артисту, чтобы его на этой сцене заменил дублер-каскадер.
Из страховки был тросик. Крепкий, но ты понимаешь, что это маленький тросик, за который ты подвешен еще на другой тросик,
– отметил Алексей.
Однако Гнатковский поделился, что если бы не прошелся по бревну, то бы потом очень корил себя. Он решил побороть свой страх.
Я вам скажу честно, очень хорошо, что у меня в этой сцене были широкие штаны,
– пошутил исполнитель роли Ивана.
Алексей отметил, что актеры решали самостоятельно исполнять все опасные сцены. Несмотря на то, что каждый актер имел своего дублера, они ни разу не воспользовались заменой.
Что известно о фильме "Довбуш"
- В октябре стало известно, что на восьмые выходные проката фильма "Довбуш" кассовые сборы составили огромную сумму – 61 782 834 гривны, а всего продали 437 697 билетов. "Довбуш" стал одним из самых масштабных и дорогих фильмов в истории украинского кино.
- Над лентой работало почти 3 тысячи человек. Съемки стартовали еще в 2018 году. Бюджет фильма составил 120 миллионов гривен. В общей сложности фильм снимали 108 дней (с перерывами). Было вовлечено около 50 естественных и исторических локаций.
- Интересно, что в массовой сцене сыграли 498 актеров, а вместе с командой создателей на площадке находилось 596 человек. Около 196 человек из артдепартамента строили отдельные локации с нуля, в том числе деревянный мост и хижина в горах. Около 117 мастеров работали над созданием костюмов.