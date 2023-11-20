Артист откровенно сказал, что у него страх высоты. Он также припомнил, как должен был отыграть монолог Гамлета на крыше дома. В этот момент у него занемели пальцы на руках.

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Алексей Гнатковский рассказал о сложной сцене в "Довбуше"

Актер поделился в своем инстаграмме, что однажды на съемочной площадке ему предстояло пройти по бревну на высоте 20 метров. Так что режиссеры предложили артисту, чтобы его на этой сцене заменил дублер-каскадер.

Из страховки был тросик. Крепкий, но ты понимаешь, что это маленький тросик, за который ты подвешен еще на другой тросик,

– отметил Алексей.

Однако Гнатковский поделился, что если бы не прошелся по бревну, то бы потом очень корил себя. Он решил побороть свой страх.

Я вам скажу честно, очень хорошо, что у меня в этой сцене были широкие штаны,

– пошутил исполнитель роли Ивана.

Алексей отметил, что актеры решали самостоятельно исполнять все опасные сцены. Несмотря на то, что каждый актер имел своего дублера, они ни разу не воспользовались заменой.

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