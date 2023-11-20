Артист відверто сказав, що має страх висоти. Він також пригадав, як повинен був відіграти монолог Гамлета на даху будинку. У цей момент у нього аж заніміли пальці на руках.
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Олексій Гнатковський розповів про складну сцену у "Довбуші"
Актор поділився у своєму інстаграмі, що одного дня на знімальному майданчику йому треба було пройти по колоді на висоті 20 метрів. Тож режисери запропонували артисту, щоб його на цій сцені замінив дублер-каскадер.
Зі страховки був тросик. Міцний, але ти розумієш, що це маленький тросик, за який тебе підвішено ще на інший тросик,
– зазначив Олексій.
Однак, Гнатковський поділився, що якби не пройшовся по колоді, то б потім дуже картав себе. Він вирішив подолати свій страх.
Я вам скажу чесно, дуже добре, що у мене в цій сцені були широкі штани,
– пожартував виконавець ролі Івана.
Олексій зазначив, що актори вирішували самостійно виконувати всі небезпечні сцени. Попри те, що у кожного актора був свій дублер, вони жодного разу не скористалися заміною.
Що відомо про фільм "Довбуш"
- У жовтні стало відомо, що на восьмі вихідні прокату фільму "Довбуш" касові збори склали величезну суму – 61 782 834 гривні, а загалом продали 437 697 квитків. "Довбуш" став одним із наймасштабніших і найдорожчих фільмів в історії українського кіно.
- Над стрічкою працювало майже 3 тисячі людей. Знімання стартували ще у 2018 році. Бюджет фільму становив 120 мільйонів гривень. Загалом фільм знімали 108 днів (з перервами). Було залучено близько 50 природних та історичних локацій.
- Цікаво, що у наймасовішій сцені зіграли 498 акторів, а разом із командою творців на майданчику перебувало 596 людей. Близько 196 людей з артдепартаменту будували окремі локації з нуля, зокрема дерев'яний міст та колиба в горах. Майже 117 майстрів працювали над створенням костюмів.