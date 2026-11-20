Биографическая приключенческая драма о становлении легендарного украинского кинематографиста Александра Довженко стала доступна для просмотра онлайн. Поклонники национального кинематографа получили прекрасную возможность оценить одну из главных осенних премьер года, не выходя из дома.

О выходе фильма на популярной платформе сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино на своей официальной странице в фейсбуке.

"Довженко. Первый взгляд" уже на Netflix

События фильма разворачиваются в Одессе в 1926 году. Тогда местная кинофабрика бурлила жизнью и напоминала настоящий восточноевропейский Голливуд. В центре сюжета – молодой художник, который только делает первые шаги в большом кинематографе и мечтает снимать честное кино без идеологической цензуры. Главному герою приходится постоянно балансировать между стремлением к творческой свободе и давлением советской репрессивной системы.

"Довженко. Первый взгляд": смотрите трейлер фильма онлайн

Образ молодого гения на экране воплотил актер Григорий Бакланов. На съемочной площадке ему составили компанию Богдан Бенюк, Роман Ясиновский, Максим Самчик и Полина Василина.

В то же время над сценарием работала мощная команда авторов, среди которых известный киновед Сергей Тримбач. Создатели фильма сняли картину в сотрудничестве Украины, Румынии и Словакии при государственной поддержке.

Мировая премьера биографической драмы состоялась в ноябре 2025 года на престижном Таллиннском кинофестивале "Темные ночи", где показ собрал полный зал. В украинский кинопрокат работа Константина Коновалова вышла 1 октября 2026 года, а теперь пополнила библиотеку мирового стримингового гиганта.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как проходили съемки фильма "Довженко. Первый взгляд".