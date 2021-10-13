Фильм "Двойная жизнь Вероники", легенду европейского кино, покажут в украинских кинотеатрах

Знаменитую ленту "Двойная жизнь Вероники" в украинских кинотеатрах покажут 27 октября. В 2021 году одновременно отмечают 30-летие картины и 80-летию со дня рождения режиссера, признанного мастера европейского кинематографа Кшиштофа Кеслевского. Именно этому и приурочен выход фильма.

Кшиштоф Кесльовський – выдающийся польский кинорежиссер и сценарист, создатель фильмов "Любитель", "Случай" и трилогии "Три цвета", обладатель "Серебряного медведя" Берлинале, "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и номинант на премию Оскар. Музыкальная мелодрама "Двойная жизнь Вероники" стала для режиссера первым международным проектом, снятым не только в Польше. Об этом редакции Кино 24 сообщила компания "Артхаус Трафик".

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О чем рассказывает фильм

Сюжет ленты разворачивается вокруг двух очень похожих девушек с одинаковым именем. В Польше живет Вероника, которая, у которой красивый голос, начинает выступать на сцене. Во Франции живет другая Вероника, которая тоже мечтает петь, но ей не удается осуществить свое желание и она с головой окунается в радости любви. Их обоих связывает нечто незримое: когда закончится жизненный путь одной, другая словно подхватит и продлит ее жизнь.

Мировая премьера фильма и рейтинги

Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале в 1991 году, где работа была отмечена тремя наградами: За лучшую игру актрисы (Ирен Жакоб), от Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) и от экуменического жюри.

Картина входит в такие престижные рейтинги как "1001 фильм, который вы должны посмотреть за свою жизнь" и "500 лучших фильмов по версии журнала Empire". Рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 83%, а на сайте Metacritic – 86 баллов.

Кинотеатральные показы фильма "Двойная жизнь Вероники" состоятся в крупных городах Украины с 27 октября 2021 года. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Релиз является продолжением серии киноклассики в украинских кинотеатрах от компании "Артхаус Трафик" (в этом году она выпускала в прокат "Шербурские зонтики" Жака Деми, "Чунцинский экспресс" и "Любовное настроение" Вонга Карвая и "Пролетая над гнездом кукушки" Милоша Формана).

"Двойная жизнь Вероники" 2021 год: смотрите трейлер