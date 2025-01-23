Украинский фильм "Фарфоровая война" номинировали на Оскар-2025

Уже совсем скоро весь мир будет наблюдать за долгожданной кинопремией Оскар. В номинацию "Лучший документальный фильм" попала известная украинская лента.

Об этом стало известно 23 января, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Academy. Фильм "Фарфоровая война" получил признание не только в Украине, но и в мире.

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Какой украинский фильм номинировали на Оскар-2025

Американо-украинско-австралийский фильм "Фарфоровая война" будет соревноваться в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". Эта лента рассказывает историю трех художников. Слава, Аня и Андрей остались в Харькове, находящемся под постоянными обстрелами россиян с начала полномасштабного вторжения. Несмотря на происходящие вокруг страшные события, художники украшали фарфоровыми фигурками уничтоженные врагом дома.

Режиссерами фильма выступили украинский художник Слава Леонтьев и американский сценарист и продюсер Брендан Белломо. "Фарфоровая война" уже получила 45 наград и 31 номинацию на международных кинофестивалях и премиях, в том числе Гильдии режиссеров США.

Какие еще фильмы попали в эту номинацию

"Дневники из черного ящика";

"Нет другой земли";

"Саундтрек к государственному перевороту";

"Сахарный тростник".

С полным список номинаций можно ознакомиться в нашем материале.

Напомним, что церемония награждения премии Оскар состоится в ночь на 3 марта. Она традиционно пройдет в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. В связи с масштабными пожарами у Лос-Анджелеса объявления номинаций переносили дважды. Ведущим церемонии станет американский комик Конан О'Брайен, заменяющий телеведущего Джимми Киммела.