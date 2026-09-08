Реальная спецоперация ГУР станет фильмом: когда выйдет "ГУР: Код "Сикора""

В основу фильма легла реальная спецоперация ГУР Министерства обороны Украины, в ходе которой украинские разведчики заставили российского пилота перегнать военный вертолет на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщает 24 Канал, фильм получил название "ГУР: Код „Сикора“". Его премьера в украинских кинотеатрах запланирована на ноябрь этого года. А вот 7 сентября, в День военной разведки Украины, создатели представили официальный трейлер и постер фильма.

Что фильм "ГУР: Код "Сикора""

В основу сюжета легла спецоперация "Синицы", проведенная украинской разведкой в августе 2023 года. Тогда украинским разведчикам удалось убедить российского военного пилота перегнать на территорию Украины современный военно-транспортный вертолет. Вместе с ним россиянин вывез важное секретное оборудование.

По словам сопродюсера фильма Артема Шевченко, эта операция является уникальной и по масштабу и замыслу напоминает известную израильскую операцию "Алмаз", в ходе которой Моссад получил советский истребитель.

В фильме, однако, будет не только документальная составляющая. Создатели добавили художественный вымысел, шпионскую интригу, личную драму и неожиданный финал.



"ГУР: Код "Сикора"": смотреть трейлер

Кто сыграл в фильме

Одну из главных ролей исполнил Ахтем Сеитаблаев, который одновременно выступил режиссером картины. Также в фильме снялись Ангелина Усанова и Максим Девизоров.

Для Усановой эта роль стала дебютом в полнометражном кино. Актриса долго готовилась к съемкам: занималась боевыми искусствами и стрельбой, а сложные трюки выполняла самостоятельно.

Съемки проходили в Украине и Испании, в частности финальные сцены снимали на живописном побережье Испании. Как сообщают создатели фильма, "ГУР: Код "Сикора"" выйдет в украинский кинопрокат 12 ноября 2026 года.

И если готовиться к премьерам украинского кино заранее, то добавьте себе в список "сходить на рождественский фильм о Николае", который выйдет в прокат уже в ноябре.