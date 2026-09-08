Реальная спецоперация ГУР станет фильмом: когда выйдет "ГУР: Код "Сикора""
В основу фильма легла реальная спецоперация ГУР Министерства обороны Украины, в ходе которой украинские разведчики заставили российского пилота перегнать военный вертолет на подконтрольную Украине территорию.
Как сообщает 24 Канал, фильм получил название "ГУР: Код „Сикора“". Его премьера в украинских кинотеатрах запланирована на ноябрь этого года. А вот 7 сентября, в День военной разведки Украины, создатели представили официальный трейлер и постер фильма.
Что фильм "ГУР: Код "Сикора""
В основу сюжета легла спецоперация "Синицы", проведенная украинской разведкой в августе 2023 года. Тогда украинским разведчикам удалось убедить российского военного пилота перегнать на территорию Украины современный военно-транспортный вертолет. Вместе с ним россиянин вывез важное секретное оборудование.
По словам сопродюсера фильма Артема Шевченко, эта операция является уникальной и по масштабу и замыслу напоминает известную израильскую операцию "Алмаз", в ходе которой Моссад получил советский истребитель.
В фильме, однако, будет не только документальная составляющая. Создатели добавили художественный вымысел, шпионскую интригу, личную драму и неожиданный финал.
"ГУР: Код "Сикора"": смотреть трейлер
Кто сыграл в фильме
Одну из главных ролей исполнил Ахтем Сеитаблаев, который одновременно выступил режиссером картины. Также в фильме снялись Ангелина Усанова и Максим Девизоров.
Для Усановой эта роль стала дебютом в полнометражном кино. Актриса долго готовилась к съемкам: занималась боевыми искусствами и стрельбой, а сложные трюки выполняла самостоятельно.
Съемки проходили в Украине и Испании, в частности финальные сцены снимали на живописном побережье Испании. Как сообщают создатели фильма, "ГУР: Код "Сикора"" выйдет в украинский кинопрокат 12 ноября 2026 года.
И если готовиться к премьерам украинского кино заранее, то добавьте себе в список "сходить на рождественский фильм о Николае", который выйдет в прокат уже в ноябре.