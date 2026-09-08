Як повідомляє 24 Канал, стрічка отримала назву "ГУР: Код "Сікора"". Її прем'єра в українських кінотеатрах запланована на листопад цього року. А от 7 вересня, у День воєнної розвідки України, творці представили офіційний трейлер і постер фільму.

Про що фільм "ГУР: Код "Сікора""

В основу сюжету поклали спецоперацію "Синицям, проведену українською розвідкою у серпні 2023 року. Тоді українським розвідникам вдалося переконати російського військового пілота перегнати на територію України сучасний військово-транспортний гелікоптер. Разом із ним росіянин вивіз важливе секретне обладнання.

За словами співпродюсера фільму Артема Шевченка, ця операція є унікальною та за масштабом і задумом нагадує відому ізраїльську операцію "Діамант", під час якої Моссад отримав радянський винищувач.

У фільмі, однак, буде не лише документальна складова. Творці додали художній вимисел, шпигунську інтригу, особисту драму та несподіваний фінал.



"ГУР: Код "Сікора"": дивитись трейлер

Хто зіграв у фільмі

Одну з головних ролей виконав Ахтем Сеітаблаєв, який одночасно виступив режисером стрічки. Також у фільмі зіграли Ангеліна Усанова та Максим Девізоров.

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Для Усанової ця роль стала дебютом у повнометражному кіно. Акторка довго готувалася до зйомок: займалася бойовими мистецтвами та стрільбою, а складні трюки виконувала самостійно.

Зйомки проходили в Україні та Іспанії, зокрема фінальні сцени створювали на мальовничому узбережжі Іспанії. Як повідомляють творці фільму – "ГУР: Код “Сікора"" вийде в український кінопрокат 12 листопада 2026 року.

І якщо готуватись до прем’єр українського кіно завчасно - то додайте собі до списку “сходити на різдвяну стрічку про Миколая”, яка вийде у прокат еж у листопаді.