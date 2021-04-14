В Голливуде снимут англоязычную версию советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром". Главные роли в фильме сыграют перспективные молодые актеры. Их имена узнавайте дальше.

За создание ремейка, который получит название About Fate, взялся европейский режиссер Марюс Вайсберг. Над сюжетом работала Тиффани Паульсен, прославившаяся комедией "Пара на праздники". Съемки ленты стартуют уже летом этого года в США, Бостон.

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"Я очень рад, что советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я много лет работал над этим проектом, и вот у нас получилось создать блестящий сценарий", – поделился Марюс Вайсберг.

Кто сыграет главные роли в голливудской "Иронии судьбы":

Эмма Робертс – заменит Барбару Брыльску) – звезда сериалов "Американская история ужасов" и " Королева крика";

Томас Манн – звезда фильмов "Проект X" и "Охотники за ведьмами";

– звезда фильмов "Проект X" и "Охотники за ведьмами"; Гаррет Гедлунд – появлялся в фантастической картине "Трон: наследство";

– появлялся в фантастической картине "Трон: наследство"; Бритт Робертсон – наиболее известна благодаря ролям в фильмах "Самое длинное путешествие" и "Земля будущего: Мир за пределами".

Напомним, звезда "Иронии судьбы" Андрей Мягков скончался 18 февраля. Причиной его смерти СМИ назвали острую сердечную недостаточность, которая вызвала сердечный приступ. Актеру было 82 года.