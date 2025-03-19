Новый динамичный боевик на Netflix, который стал самым популярным на стриминге среди украинцев
- Новый боевик "Электрический штат" на Netflix стал популярным среди украинских зрителей.
- Фильм рассказывает об альтернативном 1997 году после техногенной катастрофы, где главная героиня Мишель вместе с роботом и контрабандистом ищет пропавшего брата.
- Путешествие героев раскрывает заговор местных элит, которые манипулируют людьми, чтобы сохранить власть.
Если вы ищете, что посмотреть на Netflix, обратите внимание на новый боевик "Электрический штат", который недавно появился на стриминговой платформе. Этот фильм быстро завоевал популярность и уже стал одним из самых популярных среди украинских зрителей.
Поэтому, если вы хотите насладиться триллером, который сочетает элементы научной фантастики и боевика, "Электрический штат" станет отличным выбором для вашего вечера. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете.
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О чем сюжет фильма "Электрический штат"
События фильма разворачиваются в 1997 году в альтернативной футуристической версии истории, где мир пережил глобальную техногенную катастрофу. Война, в которой люди активно использовали высокотехнологичные дроны и роботов, закончилась ужасными последствиями: машины вышли из-под контроля и начали уничтожать своих создателей. Эта война привела к тому, что человечество оказалось на грани полного исчезновения, а планета утопала в руинах и хаосе.
Юная Мишель не может понять всей серьезности ситуации. Для маленькой девочки, потерявшей родителей в таком раннем возрасте, мир выглядит совсем иначе. Она не знает времен, когда все было по-другому, и ее представление о жизни сформировалось в условиях этого жестокого нового мира. Ее наивность и чистота позволяют ей установить контакт с одним из поврежденных роботов. Этот стальной гигант, некогда бывший частью арсенала смертоносных машин, теперь становится ее несокрушимым защитником.
"Электрический штат": смотрите онлайн трейлер фильма
Вместе со странным контрабандистом и его помощником, Мишель отправляется в опасное путешествие через землю, которую когда-то называли Америкой, чтобы найти пропавшего брата.
Их путешествие не только полна опасностей, но и раскрывает множество тайн. Они узнают о заговоре местных элит, которые манипулируют простыми людьми, чтобы сохранить свою власть и контроль над остатками цивилизации. Постепенно герои понимают, что их миссия не только в том, чтобы найти брата, но и в том, чтобы раскрыть правду и положить конец тому, что заставляет людей страдать от тирании тех, кто управляет.
Кстати, на Netflix также можно посмотреть интересный и динамичный боевик, который держит в напряжении до конца.