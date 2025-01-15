Объявили номинантов британской кинопремии BAFTA: за победу будет бороться украинский фильм

Фильм "Камень, ножницы, бумага" стал претендентом на одну из главных наград на престижной британской кинопремии BAFTA. Ленту снял британский режиссер немецкого происхождения Франц Бум.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт BAFTA. Проєкт звертається до складної теми війни в Україні, висвітлюючи емоційні та фізичні випробування, з якими стикаються люди в умовах російської агресії.

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Фільм про війну в Україні номінували на BAFTA: що відомо про стрічку

Фільм, заснований на реальних подіях, розповідає зворушливу та напружену історію про мужність, самопожертву та вибір у надзвичайних обставинах. За сюжетом, Іван та його батько, які працюють в невеликому шпиталі, розташованому на лінії фронту, зіштовхуються з трагедією та дилемою, яку не можна вирішити просто.

Шпиталь, що надає допомогу пораненим, стає останнім притулком для багатьох людей, але одного дня на їхній поріг наближається взвод російських солдатів. Ця загроза ставить перед героями складний вибір: як захистити не лише своїх пацієнтів, але й себе, коли життя кожного з них висить на волосині?



Фільм "Камінь, ножиці, папір" / Кадр із фільму

Герої фільму вимушені приймати важкі моральні рішення, усвідомлюючи, що кожен їхній крок може мати фатальні наслідки. Вони повинні знайти спосіб вирватися з цієї ситуації, яка щомиті стає все більш безжальною та небезпечною. Серед всього цього хаосу, болю і страждань вони намагаються зберегти свою людяність, рятуючи тих, хто потребує допомоги.

Ця історія не лише про війну, але й про стійкість духу, про те, як далеко готова йти людина, щоб захистити своїх близьких і навіть незнайомців. Вона розкриває глибину людських переживань, емоцій та моральних виборів, що виникають у ситуаціях, коли життя і смерть вирішуються за лічені миті.

Головну роль у фільмі виконує український актор Олександр Рудинський, який вже отримав визнання за свої ролі в таких проєктах, як "Перші ластівки" та "Лишайся онлайн"

Фільм боротиметься у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм". Церемонія нагородження BAFTA відбудеться 16 лютого.