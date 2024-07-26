Александр Рудинский родом из Николаева. В городе, что часто страдает от российских обстрелов, до сих пор живут его родители, с которыми не удается видеться часто. Он учился в Киевском университете имени Карпенко-Карого, после окончания которого стал частью труппы Национального драматического театра Франко, пишет Кино 24.

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Одна из первых ролей Александра Рудинского на больших экранах стала роль в фильме "11 детей из Моршина". Популярность и узнаваемость актеру принес сериал "Первые ласточки", где сыграл главную роль – Ника Маслова. Также Рудинский принял участие в сериале "Первые ласточки: Зависимые".

Последние работы Александра Рудинского в кино и где он сейчас

Сейчас Александр Рудинский продолжает сниматься в кино. За время полномасштабной войны сыграл в сериале "Первые дни", "Связь", фильме "Оставайся онлайн".

На днях состоялась премьера черной комедии от Netflix "Декамерон". Среди актеров сериала – Александр Рудинский. Он появился в трех сериях и сыграл одноглазого бандита.

Я думаю, каждый актер хотел бы принять участие в оригинальном сериале или фильме от Netflix. Вспоминаю, как мне сбросили первые пробы. Я делал грим, использовал специальную линзу, потому что у меня персонаж без глаза. Понимал, что надо поразить своим подходом. Однако я отношусь к этому без чрезмерного романтизма, потому что осознаю, что это только начало,

– поделился Александр Рудинский.

Сейчас Александр Рудинский часто отказывается от многих проектов из-за загруженности в театре. Он не берется за те роли, где не откроет для себя что-то новое как актер. Очень часто это касается телевидения.

Во время полномасштабной войны украинцы стали очень интересоваться театром. Билеты на спектакли раскупают мгновенно, особую популярность имеют спектакли театрального режиссера Ивана Урывского.

Этому успеху частично стоит благодарить соцсетям, благодаря которым театральные монологи становятся вирусными. Александр Рудинский играет в таких спектаклях как "Кайдашева семья", "Кориолан", "Лимеривна", "Тартюф", "Калигула" и другие.

Кроме того, Рудинский преподает актерское мастерство в университете имени Карпенко-Карого. Его главная мысль по этому делу: обучая других, он тоже узнает что-то новое.

Гражданская позиция

Относительно своих изменений за последние годы, Александр Рудинский прежде всего отмечал, что теперь общается только на украинском языке.

Говорю только на украинском языке, ребенок говорит. С ним персонально мы всегда говорили на украинском. А сейчас и в быту говорю, привык. Мне трудно даже переходить на русский,

– рассказывал актер.

Кроме того, Александр больше не думает о "коллегах" из страны-агрессора, а восхищается и берет пример с голливудских актеров.

Также актер открыто рассказывал о том, что проходил ВЛК. У него есть проблемы со зрением, однако Александра признали пригодным. Но пока он занимается тем, что умеет лучше, а также приобщается к волонтерским инициативам.

Относительно личной жизни, Александр Рудинский женат на актрисе Марии Заниборщ (сейчас тоже – Рудинская), с которой был знаком со времен университета. Звездные родители воспитывают сына Петра. Александр делился, что старается много времени проводить с сыном.

Супруги Рудинские работают вместе – в театре имени Франко. Они не планируют переезжать в безопасное место, ведь привыкли к жизни в новых реалиях.