Олександр Рудинський родом з Миколаєва. У місті, що часто потерпає від російських обстрілів, досі живуть його батьки, з якими не вдається бачитися часто. Він навчався у Київському університеті імені Карпенка-Карого, після закінчення якого став частиною трупи Національного драматичного театру Франка, пише Кіно 24.

Дивіться також Після успіху в "Я, Побєда і Берлін": чим зараз займається актор Іван Бліндар, що зіграв Скрябіна

Одна з перших ролей Олександра Рудинського на великих екранах стала роль у фільмі "11 дітей з Моршина". Популярність і впізнаваність актору приніс серіал "Перші ластівки", де зіграв головну роль – Ніка Маслова. Також Рудинський взяв участь у серіалі "Перші ластівки: Залежні".

Останні роботи Олександра Рудинського в кіно і де він зараз

Зараз Олександр Рудинський продовжує зніматися в кіно. За час повномасштабної війни зіграв у серіалі "Перші дні", "Зв'язок", фільмі "Лишайся онлайн".

Днями відбулась прем'єра чорної комедії від Netflix "Декамерон". Серед акторів серіалу – Олександр Рудинський. Він з'явився у трьох серіях та зіграв одноокого бандита.

Я думаю, кожен актор хотів би взяти участь в оригінальному серіалі або фільмі від Netflix. Згадую, як мені скинули перші проби. Я робив грим, використовував спеціальну лінзу, бо в мене персонаж без ока. Розумів, що треба вразити своїм підходом. Проте я ставлюся до цього без надмірного романтизму, бо усвідомлюю, що це тільки початок,

– поділився Олександр Рудинський.

Зараз Олександр Рудинський часто відмовляється від багатьох проєктів через завантаженість у театрі. Він не береться за ті ролі, де не відкриє для себе щось нове як актор. Дуже часто це стосується телебачення.

У час повномасштабної війни українці стали дуже цікавитися театром. Квитки на вистави розкуповують миттєво, особливу популярність мають вистави театрального режисера Івана Уривського.

Цьому успіху частково варто завдячувати соцмережам, завдяки яким театральні монологи стають вірусними. Олександр Рудинський грає у таких виставах як "Кайдашева сім'я", "Коріолан", "Лимерівна", "Тартюф", "Калігула" та інші.

Крім того, Рудинський викладає акторську майстерність в університеті імені Карпенка-Карого. Його головна думка щодо цієї справи: навчаючи інших, він теж дізнається щось нове.

Громадянська позиція

Щодо своїх змін за останні роки, Олександр Рудинський найперше зазначав, що тепер спілкується лише українською мовою.

Говорю тільки українською мовою, дитина говорить. З ним персонально ми завжди говорили українською. А зараз і в побуті говорю, звик. Мені важко навіть переходити на російську,

– розповідав актор.

Крім того, Олександр більше не думає про "колег" з країни-агресора, а захоплюється та бере приклад з голлівудських акторів.

Також актор відкрито розповідав про те, що проходив ВЛК. У нього є проблеми з зором, однак Олександра визнали придатним. Та поки що він займається тим, що вміє найкраще, а також долучається до волонтерських ініціатив.

Щодо особистого життя, Олександр Рудинський одружений з акторкою Марією Заниборщ (зараз теж – Рудинська), з якою був знайомий з часів університету. Зіркові батьки виховують сина Петра. Олександр ділився, що намагається багато часу проводити з сином.

Подружжя Рудинських працює разом – у театрі імені Франка. Вони не планують переїжджати у безпечне місце, адже звикли до життя у нових реаліях.