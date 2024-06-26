Редакции Кино 24 также удалось побывать на съемочной площадке и пообщаться с создателями ленты. О чем этот фильм и когда ждать его в украинском прокате – рассказываем далее.

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Режиссер Алексей Комаровский поделился, что основная идея фильма – о любви, о приключениях, путешествиях, о том, что все будет хорошо. Съемки происходили в Украине и Хорватии.

Главная героиня – украинская искусствовед, которая идеально разбирается в картинах, но совсем не разбирается в мужчинах. И с ней будут происходить невероятные события,

– говорит Алексей Комаровский.

Тизер проекта уже показали не только в Украине, но и на Каннском кинофестивале и еще нескольких европейских странах. По состоянию на на данный момент он уже набрал миллион просмотров в инстаграме и ни одного негативного комментария.

"Иностранцы говорят, что рады, потому что мы продолжаем жить. У нас есть настроение на позитив, мы не в депрессии. Они рады, что кроме военных проектов параллельно создаются проекты о жизни. Иностранцы чувствуют, что мы сильные и готовы создавать позитивные проекты для всей Европы, в частности с европейскими командами и актерами", – отметил режиссер.

Моей задачей было вливание украинских актеров в европейский кинорынок. Чтобы наших актеров узнавали в Европе. И одновременно они должны сотрудничать с европейскими актерами. Это уникальная возможность, когда они работают в одном кадре,

– подчеркнул Алексей.

Украинские актеры Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Антонина Хижняк и другие снимались вместе с зарубежными коллегами – Домагоем Янковичем и Яной Рай.

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Звезда украинских сериалов – Наталка Денисенко получила в этом фильме главную роль – директора картинной галереи Ксении, которая отлично разбирается в картинах, но совсем не разбирается в мужчинах.

Это на самом деле тяжелая для меня роль, потому что обычно я играю всевозможных обольстительниц. Но Леша Комаровский увидел во мне эту роль. Перед началом съемок я даже ходила с ним на выставку картин. Смотрела, как ведут себя работницы галереи. Интересовалась искусством, чтобы понять, чем и как живут эти люди. Поэтому не могу сказать, что было трудно работать над этой ролью. Но это было что-то новенькое, интересное, даже не похоже на меня,

– рассказала Наталья.

Режиссер Алексей Комаровский отметил, что команда пытается сделать все для того, чтобы премьера состоялась именно в этом году. Если не будет каких-то катастрофических ситуаций, то Украина и мир увидят фильм уже совсем скоро.

Интервью с Натальей Денисенко и Антониной Хижняк читайте скоро на Кино 24.