Редакції Кіно 24 також вдалося побувати на знімальному майданчику та поспілкуватися з творцями стрічки. Про що цей фільм та коли чекати його в українському прокаті – розповідаємо далі.

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Режисер Олексій Комаровський поділився, що основна ідея фільму – про любов, про пригоди, подорожі, про те, що все буде добре. Зйомки відбувалися в Україні та Хорватії.

Головна героїня – українська мистецтвознавиця, яка ідеально розбирається в картинах, але зовсім не тямить в чоловіках. І з нею відбуватимуться неймовірні події,

– каже Олексій Комаровський.

Тизер проєкту вже показали не лише в Україні, а й на Каннському кінофестивалі та ще кількох європейських країнах. Станом на зараз він вже набрав мільйон переглядів в інстаграмі й жодного негативного коментаря.

"Іноземці кажуть, що раді, бо ми продовжуємо жити. У нас є настрій на позитив, ми не в депресії. Вони раді, що окрім військових проєктів паралельно створюються проєкти про життя. Іноземці відчувають, що ми сильні й готові створювати позитивні проєкти для всієї Європи, зокрема з європейськими командами та акторами", – зазначив режисер.

Моїм завданням було влиття українських акторів в європейський кіноринок. Щоб наших акторів пізнавали в Європі. І водночас вони мають співпрацювати з європейськими акторами. Це унікальна можливість, коли вони працюють в одному кадрі,

– підкреслив Олексій.

Українські актори Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк та інші знімалися разом із закордонними колегами – Домагоєм Янковічем та Яною Рай.

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Зірка українських серіалів – Наталка Денисенко отримала у цьому фільмі головну роль – директорки картинної галереї Ксенії, яка відмінно знається на картинах, але зовсім не розбирається в чоловіках.

Це насправді важка для мене роль, бо зазвичай я граю всіляких звабниць. Але Льоша Комаровський побачив у мені цю роль. Перед початком зйомок я навіть ходила з ним на виставку картин. Дивилась, як поводяться працівниці галереї. Цікавилася мистецтвом, щоб зрозуміти, чим і як живуть ці люди. Тому не можу сказати, що було важко працювати над цією роллю. Але це було щось новеньке, цікаве, навіть не схоже на мене,

– розповіла Наталка.

Режисер Олексій Комаровський наголосив, що команда намагається зробити все для того, щоб прем'єра відбулася саме цього року. Якщо не буде якихось катастрофічних ситуацій, то Україна і світ побачать фільм вже зовсім скоро.

Інтерв'ю з Наталкою Денисенко та Антоніною Хижняк читайте скоро на Кіно 24.