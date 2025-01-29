Бокс-офис первого уикенда составил 10 813 024 гривны, а количество реализованных билетов – 63 341. Таким образом лента вошла в ТОП-7 самых кассовых фильмов по показателю первого уикенда в истории украинского кинематографа.

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"Когда ты выйдешь замуж?" покоряет мир: рекорды первого уикенда и презентация на самом престижном кинофестивале мира

С 24 по 28 января команда фильма совершила масштабный тур по украинским городам. По словам режиссера Алексея Комаровского, эти пять дней стали настоящим эмоциональным испытанием для всех участников. Одесса, Винница, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов и Ровно – каждый из этих городов встречал команду тепло и откровенно, наполняя атмосферу незабываемыми эмоциями и впечатлениями.

Овации после просмотров не утихали долго, люди благодарили и делились своими впечатлениями. Билеты на показы разлетались за считанные часы, и это еще раз подтверждает, насколько украинское кино важно и нужно. Мы увидели, что наш фильм не просто нашел своего зрителя, а стал событием, которое объединило людей,

– отмечает режиссер.

Этот тур стал не просто свидетельством успеха, но и настоящим прорывом украинского кинематографа, выходящего на мировую арену.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм "Когда ты выйдешь замуж?" получил не только признание зрителей, но и важную международную возможность! Лента будет представлена на главной Европейской киноплощадке European Film Market в рамках 75-го Берлинского кинофестиваля. Показ фильма, который состоится 14 февраля, обещает стать одним из главных кинематографических событий на международной арене.

Мы благодарны каждому зрителю и приглашаем всех в кинотеатры за порцией юмора, романтики и положительных эмоций. Прокат в Украине продолжается, а мы готовимся удивить международную зрительскую аудиторию,

– говорит генеральный продюсер ленты.

Эта лента поражает также рекордным бюджетом, который стал крупнейшим за последние 10 лет среди фильмов, созданных исключительно за частные инвестиции.