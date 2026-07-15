Как сообщает hollywoodreporter, студия приобрела права на оригинальный сценарий Уэса Крейвена у его семьи. Над картиной будут работать жена режиссера Ия Лабунка, сын Джонатан Крейвен и команда нового жанрового лейбла Paramount Primal, которые планируют снять один из лучших фильмов ужасов.

Что известно о новом фильме о Фредди Крюгере



Фильм "Кошмар на улице Вязов" / Фото New Line Cinema/Courtesy Everett



Пока что подробности сюжета не раскрываются. Неизвестно также, вернется ли к роли Фредди Роберт Инглунд. Однако создатели уже пообещали, что зрителей ждет "новый ужасающий кошмар".

Похоже, в ближайшее время спать с включенным светом снова станет модно. По крайней мере для тех, кто до сих пор помнит мужчину в полосатом свитере с перчаткой, от одного звука которой когда-то стыла кровь.

Дату выхода пока не назвали, так что у фанатов есть время подготовить нервы – и, возможно, еще раз пересмотреть оригинал 1984 года, чтобы освежить в памяти, почему вообще стоит бояться заснуть.

Сюжет оригинального фильма

Группу подростков начинает преследовать Фредди Крюгер – убийца с обожженным лицом и перчаткой с лезвиями, который приходит к жертвам во сне. Проблема в том, что смерть в сновидении означает смерть и наяву. Так что героям приходится бороться не только с Фредди, но и с собственным истощением – ведь уснуть здесь точно не стоит.

И это не единственное культовое возвращение – стало известно, что планируются съемки нового фильма "Освободите Уилли".