Як повідомляє hollywoodreporter, студія отримала права на оригінальний сценарій Веса Крейвена від його родини. Над стрічкою працюватимуть дружина режисера Ія Лабунка, син Джонатан Крейвен і команда нового жанрового лейблу Paramount Primal, які планують зняти один з кращих фільмів жахів.

Що відомо про новий фільм про Фредді Крюгера



Фільм "Кошмар на вулиці В'язів" / Фото New Line Cinema/Courtesy Everett



Поки що деталей сюжету не розкривають. Невідомо також, чи повернеться до ролі Фредді Роберт Інглунд. Однак творці вже пообіцяли, що на глядачів чекає "новий жахітливий кошмар".

Тож схоже, найближчим часом спати з увімкненим світлом знову стане модно. Принаймні для тих, хто досі пам'ятає чоловіка в смугастому светрі з рукавицею, від одного звуку якої колись холола кров.

Дату виходу поки не назвали, тож у фанатів є час підготувати нерви – і, можливо, ще раз передивитися оригінал 1984 року, щоб освіжити в пам'яті, чому взагалі варто боятися заснути.

Сюжет оригінального фільму

Групу підлітків починає переслідувати Фредді Крюґер – убивця з обпеченим обличчям і рукавицею з лезами, який приходить до жертв уві сні. Проблема в тому, що смерть у сновидінні означає смерть і наяву. Тож героям доводиться боротися не лише з Фредді, а й із власним виснаженням – адже заснути тут точно не варто.

І це не одне культове повернення - стало відомо, що плануються зйомки нового фільму "Звільніть Віллі".